¿Quién es Arley Pérez y de qué acusa a Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño asesinado?

Tras la muerte de Ernesto Barajas, vocalista y fundador de Enigma Norteño, el martes, en Zapopan, en redes sociales usuarios recordaron un video donde el cantante Arley Pérez envía un fuerte mensaje al intérprete de “Los lujos del R”.

El clip fue compartido en redes sociales por el propio Arley y señala a Ernesto Barajas de poner trabas a su carrera musical por órdenes de un alto mando del narcotráfico.

¿Quién es Arley Pérez?

Jesús Arley Pérez Morgan, conocido artísticamente como Arley Pérez o El Rayo de Sinaloa, es un cantante, compositor y acordeonista originario de Sinaloa, México. Se especializa en corridos alternativos, rancheras y narco corridos. Arley comenzó a componer desde muy joven, inspirándose en grupos como Los Canelos de Durango.

El intérprete debutó en 2008 con álbumes en vivo como Arley Pérez con Banda Ilusión: En Puerto Vallarta y Con tololoche y acordeón. Entre sus temas destacados están “El encargo”, “Entre Pancho y Pancho” y “Entre Golpes y Besos”. Es una de las voces más representativas del género regional mexicano contemporáneo.

¿De qué acusa Arley Pérez a Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño asesinado?

En 2023, Arley Pérez compartió en redes sociales un video donde lanza una fuerte advertencia a Ernesto Barajas, vocalista de la agrupación Enigma Norteño que fue asesinado a tiros el martes.

“Bueno, este mensaje es un poco complejo para mí porque ya no estoy acostumbrado a las controversias, ni andar de dimes y diretes, pero me veo en la necesidad de hacer este video para aconsejar ya directamente a esta persona que tiene ya rato pasando recados de ciertas personas”, inicia el clip, donde Arley se ve serio.

“Te pasé que hayas pasado recados a otros músicos de que no hicieran tratos conmigo cuando el “Niní” te lo ordenó. Yo pensé que estabas amenazado, lo entendí", expresa el cantante y compositor, señalando a Ernesto Barajas de poner trabas a su carrera musical.

Además, Arley aconsejó al cantante de Enigma Norteño que se dedicara a cantar y a componer. También le comenta que la persona que lo tenía amenazado ya está tras las rejas, por lo que no tiene que seguir órdenes de nadie.

“Tú dedícate a cantar, a componer, a hacer lo tuyo. No a hablar con empresarios y diciendo que no hagan eventos conmigo o que no me contraten. La persona que te amenazó ya no está, está encerrado. Tú para mí no eres pieza, Ernesto, por favor de te encargo que no lleves más cosas, te lo encargo mucho. Que Dios te bendiga y cuídate mucho", finaliza Arley Pérez.