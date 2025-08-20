Ernesto Barajas, vocalista, bajista, fundador, productor y director de Enigma Norteño, fue asesinado el martes en Zapopan, generando tristeza entre sus amigos y seguidores.

El músico fue ligado a Los Chapitos, grupo delictivo del Cártel de Sinaloa y presuntamente había recibido amenazas antes de sus conciertos en varias ocasiones. Con su muerte, en redes sociales ha resurgido el interés del público por el tema "Los lujos del R“, un narcocorrido lanzado por Enigma Norteño en 2011.

Conoce para quién escribió esta canción y la letra completa.

‘Los lujos del R’, ¿para quién es el corrido de Ernesto Barajas?

El tema "Los lujos del R“, escrito por Ernesto Barajas, habría sido escrito para José Rodrigo Aréchiga Gamboa, mejor conocido como El Chino Ántrax, un sicario y narcotraficante. Fue fundador y líder de la célula criminal Los Ántrax, brazo armado del Cártel de Sinaloa que proporcionaba seguridad a Ismael El Mayo Zambada.

En 2010 se convirtió en uno de los primeros narcoinfluencers, pues exponía en redes sociales como Instagram su excéntrico estilo de vida. Incluso salió de fiesta con Paris Hilton.

En 2013, mientras llegaba a Amsterdam a festejar Año Nuevo, fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Posteriormente fue liberado bajo arresto domiciliario, pero escapó. El Chino Antrax fue ejecutado en Culiacán en 2020.

La primera estrofa de la canción retoma la frase que posteó El Chino Ántrax junto a una foto por primera vez: “Tengo el rato libre, el jefe me dio la luz verde/Voy a guardar el rifle y también la 57″.

Y retoma algunos apodos del capo: “Soy el R, soy el chino”.

Letra de ‘Los lujos del R’, de Ernesto Barajas

Tengo el rato libre, el jefe me dio la luz verde/Voy a guardar el rifle y también la 57/Son mis vacaciones, tengo varias atracciones/Los lujos son mi fuerte y los antros me divierten

África y sus safarís/Pa’ pasearme un buen Ferrari/Y con plebitas hermosas siempre llego a los lugares

Ya nadie me cuenta ya he conocido de todo/Los cinco continentes me los he aventado solo/Cinco son las letras que conformaron mi apodo/Amigos de la infancia también me dicen El solo

Soy el R, soy el chino/Y hasta China ya he parado/Y en casinos he apostado/Dolaritos me he ganado

Y pa’ pasar un buen rato le caigo a los Emiratos/En Dubai son bienvenido, paisajes paradisíacos/Yo y mi compadre M gordo somos fieles camaradas/Y pa’ las peleas de box, Houston y Vegas, Nevada

Aunque no me crean, he comido hasta en un Denny’s/Y por allá en New York personalicé mis tennis/En grandes restaurantes brasileños o argentinos/Me gusta deleitarme, yo soy de paladar fino

Finos son mis cintos Gucci/Louis Vuitton no le hago el fuchi/Y allá con los japoneses/He comido el mejor sushi

Las mejores barbies las encuentro en Culiacán/Las mejores marcas las consigo en Rodeo Drive/Por allá en Los Cabos en Cancún y en Mazatlán/Me quito el estrés, la playa es un buen lugar

Y en mis fiestas hay de todo/Los Tucanes y El Recodo/Conejitas de Playboy/Saben que a todo le atoro

Canción: “Los lujos del R”

Artista: Enigma Norteño

Autor: Ernesto Barajas