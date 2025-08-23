Karen Barrera, creadora de contenido y esposa del influencer puertorriqueño Daniel El Travieso Ruiz, compartió recientemente en sus redes sociales un emotivo mensaje que dejó a sus seguidores impactados. La joven originaria de Coahuila reveló que sufrieron la pérdida de su bebé, a quien esperaban con mucho amor.

Junto a varias fotografías de la familia, Karen escribió que hoy habría nacido su hijo con Daniel: “Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo”.

Karen Barrera y su esposo comparten que perdieron a su bebé: ‘Siempre serás parte de nosotros’

Karen Barrera expresó que deseaba ser madre y que amó a su bebé desde que supo que estaba embarazada. “Aunque no llegamos a conocerte bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante. Es un sentimiento extraño… un día tu mundo entero gira alrededor de ese nuevo bebecito y, de un momento a otro, todo cambia“, escribió en Instagram.

Además, la influencer reconoció el apoyo brindado por su pareja en este momento tan difícil y agradeció el apoyo de las personas más cercanas a ella: “No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con mi esposo, quien ha sido nuestra fortaleza en este proceso, y con mi familia y amistades por todo el apoyo y amor que nos han brindado”.

La TikToker también publicó un video que recopila los momentos más tiernos de su experiencia embarazada. En primera instancia se ve a Karen revisando una prueba de embarazo que resulta positiva, luego contándole la noticia a su esposo Daniel y en una cita con el doctor mientras le hacen un ultrasonido. La influencer escribió: “Fuiste muy amado mi bebito”.

¿Quién es Karen Barrera?

Karen Barrera es una influencer y creadora de contenido digital mexicana, originaria de Piedras Negras, Coahuila. Comenzó su trayectoria en TikTok a finales de 2019, aprovechando la pandemia, por lo que tuvo un crecimiento rápido en redes sociales. Desde entonces es convertido en una de las figuras más influyentes del país.

En TikTok cuenta con más de 19 millones de seguidores, gracias a sus divertidos videos de comedia, baile y lipsync. Mientras que, en Instagram, supera los tres millones de seguidores, donde comparte looks de moda, rutinas de belleza, viajes y momentos de su vida diaria.

¿Quién es el esposo de Karen Barrera?

Daniel Ruiz Abaunza, mejor conocido como Daniel El Travieso, es un youtuber puertorriqueño y creador de contenido digital. Comenzó su noviazgo con la influencer Karen Barrera alrededor del año 2020, y anunciaron su compromiso en 2021. Se casaron el 29 de octubre de 2022 en Querétaro, en una boda que compartieron ampliamente en redes sociales.