Hace unos días Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán, aseguró que tuvo un romance con el conductor de espectáculos Gustavo Adolfo Infante , quien lleva casado 25 años. La confesión provocó sorpresa en el mundo del espectáculo, además interés por la identidad de Verónica Cuevas, esposa del comunicador.

Te contamos quién es Verónica, a qué se dedica y cómo conoció a Gustavo Adolfo.

¿Quién es la esposa de Gustavo Adolfo Infante?

Verónica Cuevas es esposa del periodista Gustavo Adolfo Infante desde el año 2000. Se conocieron en Radio Fórmula y, tras dos años de noviazgo, contrajeron matrimonio.

Aunque Verónica lleva un perfil discreto y no pertenece al mundo del espectáculo, ha sido reconocida por Gustavo Adolfo como el pilar y “columna vertebral” de su familia, encargada de todo lo relacionado con el hogar y la crianza. Juntos tienen dos hijos, Gustavo Jr., de aproximadamente 23 años, y Valeria, de unos 20 años. Su matrimonio ha perdurado más de 25 años.

La historia de amor entre Gustavo Adolfo Infante y su esposa, Verónica Cuevas

En una entrevista en 2024 para Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante reveló cómo conoció a su esposa Verónica Cuevas. Hace casi 30 años, el comunicador la vio de lejos en una comida de trabajo que tuvieron cuando trabajaban en Radio Fórmula. Afirmó que se sintió atraído por ella de inmediato y consiguió su número de teléfono.

“Le hablé a Roberto y le dije: ‘Dame el teléfono de esta chava’, sí me lo dio, pero lo perdí. Le hablé por teléfono y empecé a invitarla a salir; no salía conmigo porque tenía novia, hasta que terminé con la novia que tenía; ella empezó a salir conmigo”, recordó Gustavo Adolfo.

Propuesta de matrimonio

La propuesta de matrimonio de Gustavo Adolfo a su esposa Verónica Cuevas llegó años después, en el 2000. Según el periodista, todo ocurrió en Ixtapan, donde contrató un trío que interpretó la canción “Si nos dejan” luego de una cena romántica. El gesto conmovió hasta las lágrimas a la joven, afirmó el conductor.

“A la hora del postre llega un postre en forma de corazón; lo hace con el tenedor, era una caja dura. Le digo: ‘Ábrelo, ¿te quieres casar conmigo?’, empezó a llorar y terminamos en el antro esa noche hasta las 6 de la mañana”, afirmó en entrevista.

De su relación con Verónica Cuevas, Gustavo procreó dos hijos.

Esta es la entrevista donde el comunicador relata la propuesta de matrimonio a su esposa.