¿Quién es Mayela Laguna? Asegura tener pruebas de su romance con Gustavo Adolfo Infante

¿Quién es Mayela Laguna, que habría tenido un romance con Gustavo Adolfo Infante?

Mayela Laguna, ex pareja de Luis Enrique Guzmán, asegura que tuvo una relación con Gustavo Adolfo Infante, conductor de espectáculos que desde años se encuentra casado. Su confesión en una entrevista con Javier Ceriani provocó sorpresa en el mundo del espectáculo.

¿Gustavo Adolfo Infante le fue infiel a su esposa con Mayela Laguna?

“Sí tuve una relación con Gustavo Adolfo Infante”, aseguró Mayela Laguna en el canal de YouTube de Ceriani. Además, reveló que podría compartir más detalles para demostrar que su historia es completamente cierta: “Ya no tengo nada que ocultar (…) pueden salir muchas cosas más”, aseguró.

💥 Mayela Laguna nos confirma en exclusiva que sí tuvo una relación con Gustavo Adolfo Infante.



♟️ Jaque Mate. ♟️

En ese sentido, la mujer aseguró que el romance inició en medio de la polémica con Luis Enrique Guzmán, donde él negaba ser el papá de su hijo. En ese sentido, la mujer asegura que se sentía emocionalmente en un estado de vulnerabilidad.

“Soy una mujer adulta que toma sus decisiones y estaba en un momento muy difícil, no se como explicarlo pero era un momento de mi vida que no estaba muy consciente de las situaciones paso lo que tenia que pasar y ya. Estaba vulnerable”, explicó.

Asimismo, Laguna aseguró que se sintió obligada a dar su versión después de unas declaraciones del conductor: “Él dijo cosas de mí que no son ciertas, me dijo mitómana, y seguro lo va a negar… pero si lo niega, tengo otro celular donde sí tengo pruebas”, expuso.

“Están saliendo verdades, sin que yo quiera (…) no es que yo quiera hacer esto, pero tampoco lo voy a negar”, sentenció, con lo que dejó claro que no tiene miedo de contar lo que ella asegura, sucedió con el periodista, quien ha negado la relación en el pasado.

¿Quién es Mayela Laguna?

Mayela Laguna es principalmente conocida en el mundo del espectáculo por haber sido la pareja de Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal. La mujer tuvo un hijo mientras era su pareja y si bien al inicio el hombre aceptó al pequeño, tras su ruptura amorosa negó que fuera suyo.

De este modo, en 2023 ocurrió un escándalo mediático lleno de dimes y diretes, donde él negaba la paternidad y ella la aseguraba. Al final, se llevó a cabo un juicio legal y una prueba de ADN que le dio la razón al hijo de Silvia Pinal.

Después de la polémica, se sabe que Mayela Laguna se fue de la CDMX a provincia para tener una vida más tranquila junto a su hijo y así alejarse de las polémicas y críticas que recibió a lo largo de los años.