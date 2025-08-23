La banda Matute compartió en redes sociales que su concierto en el Palenque de Cuernavaca se suspendió debido a las fuertes lluvias en la entidad. El escenario ubicado al interior del Recinto Ferial de los Ejidos de Acapatzingo, quedó inundado media hora después que iniciara el show. El agua alcanzó hasta 60 cm en el recinto.

El líder de la agrupación, Jorge D’Alessio, afirmó que volverán pronto para reponer el concierto y reportó que su equipo de audio y video nuevo sufrió graves daños.

Se inunda Palenque de Cuernavaca y Matute suspende concierto | VIDEO

Minutos antes de que se suspendiera el concierto en el Palenque de Cuernavaca, Matute compartió en Instagram algunas historias de la apertura del show. Ni la banda, ni el público se imaginaron que la fuerte lluvia rápidamente inundaría el escenario del recinto, pues todo transcurría con normalidad.

Luego de una media hora de concierto, el Palenque comenzó a llenarse de agua proveniente de la entrada del lugar, que descendía por las gradas hasta llegar al escenario donde tocaba Matute.

En redes sociales usuarios afirman que el incidente se debe a la mala gestión de los organizadores el concierto y a la falta de mantenimiento del Palenque. Además, algunas personas piden la devolución del dinero que pagaron por los boletos.

Los memes y videos no se hicieron esperar, en TikTok ya circulan varios clips donde se aprecia que el agua alcanzó unos 60 centímetros, pues el personal técnico se encuentra sumergido en el escenario hasta las rodillas.

Aunque los jóvenes actuaron con rapidez para retirar los equipos y evitar daños mayores, en redes sociales se informó que una gran parte del equipo resultó dañada por quemaduras.

También se aprecia que los asistentes ubicados cerca del centro del recinto tuvieron que salir del lugar saltando entre los asientos para evitar mojarse.

La cuenta oficial de Matute compartió videos de la inundación, además de una fotografía donde se lee “Como empezamos”, con una foto del inicio del concierto, y “Como terminamos”, mostrando el escenario repleto de agua.

Hasta el momento no se sabe la fecha del nuevo concierto de Matute ni si se reembolsarán las entradas a los asistentes al Palenque de Cuernavaca. Te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de la banda.

Matute comparte fotos y videos de la inundación ı Foto: IG @matutemx

¿Quiénes integran Matute?

La banda Matute fue fundada en 2007 por Jorge D’Alessio. Su nombre y su concepto se inspiran en Don Gato y su Pandilla, una popular caricatura de los años 80.

Los integrantes de la agrupación son: