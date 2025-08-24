Dulce María es una actriz y cantante mexicana que alcanzó fama internacional gracias a su participación en el grupo RBD y en la exitosa telenovela Rebelde, producida por Pedro Damián. A lo largo del tiempo, han circulado rumores que sugieren que la relación entre ambos pudo haber ido más allá del ámbito profesional o de una simple amistad.

Debido a estos rumores, el también actor respondió en una entrevista reciente si tuvo un romance o no con la joven, además de dar detalles sobre su relación.

Pedro Damián y Dulce María ya se conocían antes de trabajar juntos en Rebelde

La artista Dulce María y Pedro Damián trabajaron en dos ocasiones juntos. La primera vez fue cuando la actriz participó en la telenovela producida por él, Clase 406, en 2002, donde también participaron figuras como Sherlyn y Aarón Díaz.

Tiempo después, en el año 2004, ambos coincidieron de nuevo en Rebelde, donde Dulce interpretó a Roberta Pardo Rey. Este papel le dio fama mundial a la cantante originaria de la Ciudad de México, pues la novela fue tan popular, que fue exportada a 27 países.

Pedro Damián aclara si tuvo un romance con Dulce María cuando trabajaron en Rebelde

En entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Pedro Damián fue cuestionado sobre la etapa en la que trabajó al lado de los integrantes de RBD.

En redes sociales causó mucho interés cuando el productor respondió si había sido o no pareja de Dulce María, una de las protagonistas de Rebelde. Sin titubear, dijo: “Anduvimos de trabajo toda la vida y nunca fuimos novios”.

La declaración del también actor busca poner fin a años de rumores y especulaciones sobre su vínculo con la actriz. Cuando ambos trabajaron en Rebelde, Pedro tenía 52 años y Dulce tenía 19.

Más adelante, Pedro Damián comentó que, durante sus más de 40 años de trayectoria, lo han vinculado con diversas actrices y cantantes, además de con Dulce María. “Me han puesto tantas novias, solamente me faltan novios”, dijo el productor con humor.

Además, aseguró que sólo tuvo un romance con una actriz famosa, Mariana Seoane, alrededor del año 1997, pero no dio detalles al respecto. “He andado con actrices (Mariana Seoane), hace bastantes años y fue una relación bonita. Con nadie más, las demás son historias”, explicó.