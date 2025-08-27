Captan a Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Coyoacán | VIDEO

La pareja de recién casados conformada por Jeff Bezos y Lauren Sanchez, protagonizaron la ‘boda del siglo’ hace un par de meses y ahora fueron captados por los paparazzi mientras recorrían la alcaldía Coyoacán al sur de la Ciudad de México.

Captan a Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Coyoacán

Esta no es la primera vez que Jeff Bezos visita México, aunque sí la primera que lo hace con su nueva esposa Lauren Sánchez. En redes sociales, aparecieron diversas fotos y videos en los que podemos ver a la pareja afuera de La Casa Azul de Frida Kahlo.

Jeff Bezos @JeffBezos y Lauren Sánchez. Saliendo del Museo Frida Khalo 🇲🇽. pic.twitter.com/5ETCas0JyI — Sergio Sánchez (@sesafu) August 27, 2025

La mujer lleva un vestido blanco con corte v en el escote y que se amplía en la zona de la cadera. Por su parte, el magnate llevaba puesta una playera negra y pantalones de mezclilla. Eran acompañados por seguridad.

Se especula que la pareja llegó la noche de este martes a la ciudad y que en lugar de quedarse en el hotel, decidieron aprovechar el tiempo de su estadía para beber en un bar exclusivo llamado Handshake.

Se espera que la pareja visite otros sitios turísticos en los próximos días, pues se especula que se trata de un viaje de placer. En ese sentido, es posible que lo veamos en sitios como Xochimilco, Teotihuacán o el Museo Nacional de Antropología.

Esta es la primera vez que captan a la pareja en público desde la muerte de Jackie, la matriarca del clan Bezos que falleció el pasado 14 de agosto a los 78 años de edad por una enfermedad que causa la degeneración o muerte progresiva de las células nerviosas.

Bezos visitó México en 2021, cuando tomó unas vacaciones en Cabo San Lupas, un destino que suelen elegir las celebridades para distraerse de la vida pública y celebrar y que recientemente, fue donde Selena Gomez celebró su despedida de soltera.