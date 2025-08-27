Embarazo Inesperado de Gemelos con el Multimillonario del Destino, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical Embarazo Inesperado de Gemelos con el Multimillonario del Destino es un drama en el que seguimos la historia de una mujer que tras aceptar ser una gestante subrogada, se embaraza sin querer de un millonario.

¿De qué trata Embarazo Inesperado de Gemelos con el Multimillonario del Destino?

Embarazo Inesperado de Gemelos con el Multimillonario del Destino es una serie que sigue la historia de la ingenua Sophie, una mujer que fue engañada por su madre para convertirse en gestante subrogada. Sin embargo, el hospital cometió un grave error que la llevó a quedar embarazada del equivocado.

Embarazo Inesperado de Gemelos con el Multimillonario del Destino ı Foto: Especial

Por ese motivo, su madre y su hermano la presionaban para que abortara, mientras que Sophie estaba al borde de la desesperación. Fue en plena crisis que se enteró de que estaba embarazada del bebé de un multimillonario.

Por sentido de responsabilidad, Ryder la llevó a su casa, y los dos pasaron de ser desconocidos a entenderse mutuamente, mientras el amor florecía en silencio. Sin embargo, cuando la familia de Sophie descubrió la verdad, intentaron chantajearla.

Tras rescatarla una y otra vez, Ryder decidió proponerle matrimonio. Pero justo en la propuesta, su ex novia apareció de repente, poniendo en peligro su relación.

¿Dónde ver Embarazo Inesperado de Gemelos con el Multimillonario del Destino?

Puedes ver los primeros 66 episodios a través de la plataforma de Goodshort, donde puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia en el sitio web o aplicación.

Como alternativa, puedes encontrar el drama por su nombre en inglés, Accidentally Pregnant with the Right Billionaire’s Twins en sitios como Dailymotion o YouTube. En estas plataformas puedes ver la historia completa en formato de película.

Otras series

Mi sangre no te pertenece: Isabel Díaz, que en su vida pasada, obligó a su tío David Ruiz a casarse con ella, pero no esperaba vivir una vida solitaria. Antes de morir, debido a la confusión causada por el primer amor de David, Laura García, pensó que él no la amaba y que tenía un hijo con él, muriendo llena de resentimiento.

Soy ese amor imposible para el General: En su vida anterior, Aurora Duarte se casó con la familia Zárate, pero al final fue torturada hasta morir. Al renacer, para divorciarse de su esposo, recurrió a Rafael Castillo. Mientras convivían, poco a poco fue descubriendo los secretos que él guardaba en su corazón.

Hermanos arrepentidos: Sofía Suárez fue explotada por su propia familia hasta la muerte en su vida pasada, lo que significó unos últimos momentos terribles, donde su prometido y su hermana se mostraron su amor junto a su cadáver. Por ese motivo, cuando Sofía renace antes de la tragedia, decide que no dejará que las personas que la traicionaron arruinen su vida y decide alejarse de ellos y cortar todo lazo existente para así salvaguardar su seguridad por encima de todo.