Hijos del exorcismo: ¿Dónde ver y de qué trata esta película de terror?

'Una Virgen dará a luz al Mesías y al Anticristo'

La película llamada Hijos del exorcismo (originalmente en inglés como Deliver Us), ha captado la atención de cientos de usuarios en redes sociales, donde ya circulan varios clips o resúmenes de la historia. Algunos creadores de contenido incluso la han llamado “la mejor película de 2025″, por lo que promete ser una experiencia terrorífica e intensa.

Conoce dónde ver la cinta completa, de qué trata, quiénes integran el reparto principal y ve el tráiler oficial.

¿De qué trata la película de terror Hijos del exorcismo?

Hijos del exorcismo, titulada originalmente en inglés como Deliver Us, es una película de terror marcada por una fuerte atmósfera religiosa y profética. La trama gira en torno a la hermana Yulia, una monja que vive aparentemente tranquila en un convento aislado, sin embargo, todo cambia cuando descubre que está embarazada de gemelos: uno destinado a ser el Mesías y el otro el Anticristo.

Alarmado por esta inmaculada concepción que podría ser fatal para el mundo, el Vaticano envía un equipo de sacerdotes y a una teóloga para investigar este inusual caso. Mientras tanto, una sociedad secreta con planes siniestros también interviene para asegurar el cumplimiento de una antigua profecía con el Anticristo.

Un sacerdote estadounidense especializado en exorcismos actúa como aliado de la hermana Yulia, en una batalla de alto riesgo entre el bien y el mal que incluso incluye rituales violentos, como decapitaciones de varias monjas y sacerdotes.

Dirigida por Cru Ennis y Lee Roy Kunz, la película destaca por su estética visual que muestra pasillos oscuros y rincones sombríos del convento. Estos planos, sumados a la historia, crean una sensación constante de temor e incertidumbre que te mantendrá al filo del asiento.

Reparto principal y tráiler de Hijos del exorcismo

La película Hijos del exorcismo se estrenó en el año 2023 y cuenta con la participación de actores como:

Maria Vera Ratti

Lee Roy Kunz

Alexander Siddig

Thomas Kretschmann

Jaune Kimmel

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de la película Hijos del exorcismo.

¿Dónde ver Hijos del exorcismo?

La cinta Hijos del exorcismo no está disponible en salas de cine de México aún, sin embargo, es posible verla en plataformas de streaming como Magis TV bajo el título El vientre del mal. Además, está disponible en Prime Video España y USA.