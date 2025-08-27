El hijo mayor del Rey del Pop, Prince Jackson, anunció recientemente su compromiso con su novia Molly, con quien ha compartido ocho años de relación.

La noticia fue confirmada por el propio Prince a través de una emotiva publicación en Instagram el martes 26 de agosto, donde expresó su alegría por este nuevo paso en su vida junto a su pareja de toda la vida.

Prince Jackson, hijo de Michael Jackson, se compromete tras 8 años de relación

Prince Jackson, hijo de Michael Jackson, escribió: “Molly y yo hemos pasado mucho tiempo juntos y hemos creado recuerdos increíbles. Hemos viajado por el mundo, nos hemos graduado y crecido mucho juntos".

El joven de 28 años también expresó su alegría por esta nueva etapa junto a su novia, pues van rumbo al altar: “Estoy emocionado por este próximo capítulo en nuestras vidas mientras seguimos creciendo y creando grandes recuerdos”.

Em emotivo mensaje estuvo acompañado por varias fotografías de la pareja en las que se pueden observar los momentos más significativos de estos 8 años de relación.

¿A qué se dedica Prince Jackson, hijo de Michael Jackson, que se comprometió tras 8 años de relación con su novia Molly?

Prince Jackson, cuyo nombre real es Michael Joseph Jackson Jr., es el hijo mayor del cantante Michael Jackson, conocido como El Rey del Pop. Nació el 13 de febrero de 1997, por lo que tiene actualmente 28 años.

Estudió Administración de Empresas en la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles, donde se graduó en 2019. Aunque no siguió una carrera en la música como su padre, Prince se ha dedicado a la producción audiovisual y filantropía.

Además, el joven es cofundador de la productora King’s Son Productions y participa activamente en obras benéficas, como la fundación “Heal Los Angeles”, inspirada en la labor humanitaria de su padre. Dicha fundación está enfocada en la Educación y el Autocuidado de las infancias.

También se sabe que Prince Jackson vive en Los Ángeles, California, donde mantiene un perfil discreto, aunque ocasionalmente aparece en eventos públicos. Ha otorgado algunas entrevistas relacionadas con el legado de su familia, como en marzo, cuando apareció en la alfombra roja de MJ the musical.