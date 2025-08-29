El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dio a conocer ayer que la soprano Lourdes Ambriz, figura esencial de la lírica mexicana, falleció.

El INBAL recordó que la artista fue integrante del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes y que recibió la Medalla Bellas Artes en Música 2023, “la más alta distinción que otorga esta institución”, dijo, reconociendo su trayectoria y sus aportaciones a la música del país.

En redes sociales instituciones mexicanas, medios de comunicación, colegas, amigos y fans despidieron a Lourdes Ambriz publicando un breve mensaje destacando su carrera de más de 40 años.

¿Quién era Lourdes Ambriz?

Lourdes Ambriz Márquez nació en la Ciudad de México, en 1958. Fue una destacada soprano mexicana cuya trayectoria se desarrolló durante más de cuatro décadas. Debutó profesionalmente en la compañía nacional de ópera del INBA entre 1982 o 1985, interpretando a Olympia en Los cuentos de Hoffmann.

Su talento la llevó a presentarse con importantes orquestas como la Sinfónica de Dallas, la Sinfónica de San Francisco, la Orquesta de Cámara de Saint Paul, la Orquesta del Centro Nacional de las Artes (Canadá), la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela y la Academia Alemana de Cámara, y en escenarios de Europa, América, África y Medio Oriente.

Lourdes Ambriz fue una intérprete versátil que estrenó numerosas óperas mexicanas, entre ellas Los visitantes (Chávez), Aura (Lavista), El coyote y el conejo y Paso del norte (Rasgado), Dunaxii (Roberto Morales), Malinalli (Henríquez Romero) y The Seventh Seed (Hilda Paredes). También incursionó en el doblaje, pues fue la voz cantada de Bella en la versión en español de La Bella y la Bestia de Disney (1991), marcando a toda una generación.

Descansa en paz, Lourdes Ambriz, nuestra Bella 💔 pic.twitter.com/c0nbr44NcU — Cultura HQ (@culturahq) August 29, 2025

¿De qué murió Lourdes Ambriz?

Lourdes Ambriz falleció a los 64 años en un hospital de la Ciudad de México. No se ha confirmado la causa de muerte, pero en redes sociales algunos fans afirman que murió tras sufrir complicaciones por cáncer.

Despiden a Lourdes Ambriz y honran su trayectoria

En redes sociales como X, antes Twitter, instituciones mexicanas, medios de comunicación, colegas y fans despidieron a Lourdes Ambriz publicando un breve mensaje:

“El #INBAL y la Gerencia del Palacio de Bellas Artes, lamentan profundamente el sensible fallecimiento de la soprano Lourdes Ambriz, figura esencial de la lírica mexicana, reconocida por un extenso repertorio que abarcó ópera, oratorio, música de cámara, renacentista y contemporánea", escribió el Palacio de Bellas Artes (@PalacioOficial).

“La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el sensible fallecimiento de la soprano mexicana Lourdes Ambriz Márquez, destacada intérprete de ópera y voz de Bella en la película La bella y la bestia de Disney. Con una carrera que abarcó múltiples escenarios internacionales y reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud y la Medalla Bellas Artes en Música 2023, su legado musical será recordado con admiración y respeto. Le mandamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz", expresó la Secretaría de Cultura capitalina.

“En #ElVeintidós lamentamos el fallecimiento de la soprano Lourdes Ambriz, figura fundamental en la ópera mexicana. Construyó una trayectoria artística de más de 40 años y se presentó en escenarios de América, Europa, África y Medio Oriente; además en 2023 recibió la Medalla Bellas Artes en Música. Su voz y su arte serán una inspiración para futuras generaciones", publicó Canal 22 (@Canal22).

“Hay silencio en la sala... ha fallecido una figura irremplazable en la ópera mexicana Con una carrera exitosa en el ámbito musical, Lourdes Ambriz supo hacernos vibrar con tan solo un instrumento: su voz. Descanse en paz", expresó Radio UNAM (@RadioUNAM).