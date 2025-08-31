Mario Bezares admite que cobraba mil 500 pesos por dar shows: ‘Se acabó todo’ | VIDEO

Mario Bezares fue ganador de La Casa de los Famosos México 2 y a partir de entonces, es un rostro recurrente en el mundo del entretenimiento, pues para muchos es un ejemplo de resiliencia al volver a brillar tras un escándalo que lo siguió por mucho tiempo.

Fue en el año 2000 que Mario Bezares fue encarcelado, pues se le vinculó por el asesinato de su compañero de trabajo Paco Stanley. Aunque quedó libre tiempo después, el estigma sobre su responsabilidad en la tragedia lo persiguió por años.

Mario Bezares asegura que sueña con Paco Stanley ı Foto: Especial

Mario Bezares habla de su peor momento económico

El conductor recordó en una reciente entrevista con Yordi Rosado que el peor momento en su vida respecto a lo económico llegó cuando salió de la cárcel, pues en el año y medio que estuvo recluido no pudo generar más ingresos y “se acabó todo” el capital que tenían disponible como familia.

“Tuvimos que pagar abogados, copias [...] De copias fueron 2 melones (dos millones)”, contó. “Tuvimos que vender casa, carros, todo”, agregó al asegurar que el modo en el que consiguieron volver a su seguridad económica fue con la ayuda de sus amigos y el esfuerzo entre él y su esposa Brenda.

En ese sentido, contó: “Empecé a vender shows en mil 500 pesos y tenía que hacer 5 o 6 shows para salir con 10 mil, 12 mil y mandar a la casa”, contó, además de aclarar que antes de que se devaluaran sus presentaciones, cobraba unos 60 mil pesos por presentarse.

“Tengo una mujer bellísima. Ella se dedicó a cuestiones de masaje, reducción, aplicaciones, camas de sauna y todo ese tipo de cosas. Pero fue una desesperación trabajar 12 o 13 horas y decir ‘me gané 3 mil pesos’”, recordó sobre ello.

Mario Bezares comentó que comenzó a trabajar desde los 14 años de edad y tuvo varios empleos casuales antes de comenzar con algo formal, donde destacó que fue animador de un table dance antes de saltar a la fama nacional.