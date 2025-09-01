¿Cuándo se estrena el documental de Debanhi Escobar de HBO Max?

En la imagen, Debanhi Escobar, joven encontrada sin vida en la cisterna de un motel en Nuevo León

HBO Max reveló la fecha de estreno de Debanhi: ¿quién mató a nuestra hija?, un nuevo documental inspirado en el caso viral de la joven que fue encontrada sin vida en la cisterna de un motel de Nuevo León después de estar desaparecida.

El nuevo documental sobre el caso de la joven de 18 años se estrenará el próximo 18 de septiembre a través de la plataforma de HBO Max. Debanhi: ¿quién mató a nuestra hija? es una serie documental que busca exponer la búsqueda de la familia por encontrar respuestas sobre la muerte de Escobar.

#Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, nueva serie documental Max Original, retrata la búsqueda de justicia y la lucha de una familia por respuestas sobre el caso de Debanhi Escobar. Disponible el 18 de septiembre en HBO Max. pic.twitter.com/AkTWaj8RhQ — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) September 1, 2025

Este es el segundo documental que se estrena este año con dicha temática, pues a inicios del 2025, la plataforma de ViX publicó una serie con su propia investigación en torno a lo ocurrido.

¿Qué le pasó a Debanhi Escobar?

A poco más de una semanas de las manifestaciones por el 8M en 2022, desapareció y fue encontrada sin vida la joven de 18 años en Escobedo, a la periferia de Monterrey. Su caso se hizo mediático por las extrañas circunstancias de su separación.

Fue en la madrugada del 9 de abril que Debanhi desapareció en la carretera de Monterrey a Laredo, frente al motel Nueva Castilla. En ese entonces, se viralizó la última foto de la joven, tomada por de taxi por aplicación que atendió el viaje y la trasladó hasta allí.

Según las declaraciones de sus amigas, Debanhi se encontraba en estado de ebriedad cuando decidieron abandonar la fiesta en la que se encontraban y pidieron el servicio de Juan David, el conductor que dejó sola a la chica en la carretera a las 3:54 de la madrugada del 9 de abril.

Minutos después, cámaras de seguridad captaron a Debanhi entrando al motel Nueva Castilla, deambulando por el área del restaurante y acercándose a la zona de cisternas. En ese momento, se perdió su rastro.

La muerte de Debanhi Escobar no ha sido calificado como feminicidio, pues según la investigación, la causa de muerte fue una contusión profunda en el cuello, no asfixia como se especuló anteriormente. El pasado 10 de enero de 2023 se vinculó a proceso a dos mujeres que pudieron estar relacionadas, cuyos nombres son Ana Luisa y Elida Yudith.