El impactante cambio físico de Dwayne Johnson ‘La Roca’ | VIDEO

Dwayne Johnson ‘La Roca’ sorprendió al público en redes sociales al aparecer con una apariencia diferente en su reciente aparición en el Festival de Cine de Venecia. El actor asistió al evento para presentar la película de A24 inspirada en Mark Kerr llamada The Smashing Machine.

El actor apareció en el evento Miu Miu Women’s Tales el sábado por la noche y destacó que se encuentra notablemente más delgado. Si bien el haber dejado atrás su físico imponente fue resultado de su participación en The Smashing Machine, Dwayne Johnson también desató algo de preocupación, pues perdió el físico por el que muchos lo conocen.

The Rock is currently going viral after losing a lot of muscle👀 pic.twitter.com/joGhS4GMo1 — kira 👾 (@kirawontmiss) September 1, 2025

La transformación se hizo más notoria cuando apareció con una camisa azul de manga corta y pantalones bancos. Su apariencia desató críticas en redes sociales y el público comenzó a renombrar al histrión como “The Pebble” (“La Piedra Pequeña”), en modo de broma.

Algunos comentarios indicaron:

"Está tan delgado”.

“Vaya, es la mitad de lo que era”.

“Impresionante transformación”.

“¿Cómo perdió tanto músculo?"

“¿Ozempic?"

“Espero que no esté enfermo”.

Cabe mencionar que a pesar de haber perdido volumen, el actor no deja de lucir un cuerpo bien definido y tampoco se ha hablado de un deterioro en su salud física.

¿Por qué Dwayne Johnson perdió tanto músculo?

Si bien La Roca no ha mencionado porqué perdió tanto peso, hay que recordar que para protagonizar la The Smashing Machine, el actor tuvo que enfrentarse a kilos de prótesis durante las grabaciones para que su físico fuera lo más similar al del luchador de la UFC.

El actor asumió un reto que cambiará su carrera, al encarnar a Mark Kerr, una leyenda de la UFC en la próxima película de A24. De este modo, el famoso explora algo diferente a los roles de acción que ha encarnado en el pasado.

Dwayne Johnson y Emily Blunt en el Festival de Venecia ı Foto: AP

“Cuando estás en Hollywood, como todos sabemos, todo gira en torno a la taquilla. Persigues la taquilla, y la taquilla puede ser muy ruidosa y te puede empujar a una categoría, a un rincón. Este es tu carril y esto es lo que haces, esto es lo que Hollywood quiere que hagas”, declaró.

“Hace unos años, empecé a preguntarme si estaba viviendo mi sueño o el de otras personas. Puedes seguir la corriente y no querer cambiar nada, o decidir que quieres vivir tus propios sueños y aprovechar todo lo que has experimentado, incluso aquello de lo que has huido”, agregó Dwayne Johnson.