¿Quién es Mark Kerr? A quien interpretará Dwayne Johnson en ‘The Smashing Machine’

Dwayne Johnson, también conocido como ‘La Roca’ protagoniza la próxima película de A24, The Smashing Machine, donde da vida a Mark Kerr, una leyenda de la UFC. La biopic dirigida por Benny Safdie marca una de sus participaciones más serias en el cine.

Recientemente, Dwayne Johnson habló sobre su participación en The Smashing Machine durante el Festival de Cine de Venecia, donde se llevó a cabo una conferencia en la que habló sobre su reinvención tras ser el rostro de éxitos taquilleros en películas como Jumanji o Rápidos y Furiosos.

“Tenía miedo de ir a lo profundo, a lo crudo, pero llegó un momento en el que me pregunté si vivía mi sueño o el de otros. Hoy puedo decir que encontré el lugar para poner todo lo que he vivido, y es aquí, en este papel”, contó.

El propio Kerr acudió a Venecia para presentar el filme en compañía de la producción y posó con Johnson. “La vida de Mark ha cambiado la mía. Esta película no es solo sobre ganar o perder, sino sobre lo que ocurre cuando ganar se convierte en tu enemigo”, comentó el actor respecto a su papel.

¿Quién es Mark Kerr?

Mark ‘The Smashing Machine’ Kerr es uno de los luchadores insignia de la Ultimate Fight Championship (UFC). Nació el 21 de diciembre de 1968 en Toledo, Ohio.

Se destacó como luchador colegial y fue campeón de lucha libre de la NCAA División I en 1992, donde representó a la Universidad Estatal de Syracuse. En 1996, fue elegido para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atlanta.

Dwayne Johnson, who portrays MMA legend Mark Kerr in 'The Smashing Machine,' attends the #VeniceFilmFestival premiere alongside Kerr himself. pic.twitter.com/ucxhTLNLei — TheWrap (@TheWrap) September 1, 2025

Debido a su estatura de 1.90 metros y un peso de 120 kilos, se convirtió en un rival temido en el octágono. Se mantuvo invicto entre el 1997 y el 2000, con 13 victorias y se convirtió en campeón de la UFC 14 y 15.

La carrera de Mark fue decayendo drásticamente por problemas de adicciones. A lo largo del tiempo, ha sido abierto al hablar de su lucha contra las adicciones, especialmente sobre los analgésicos opiáceos y otras sustancias.

Se sabe que comenzó a tomar analgésicos fuertes como la morfina y el OxyContin para poder entrenar y competir, pues los años de peleador lo llevaron a vivir dolores crónicos. El abuso de las sustancias le provocaron consecuencias emocionales, físicas y profesionales.

El estreno de The Smashing Machine será el próximo 3 de octubre en Estados Unidos.