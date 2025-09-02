¿Cuándo inicia el Concert Week 2025? Compra boletos para festivales y conciertos al 2x1

La Concert Week llegó un año más y con ello, los fans de la música en vivo pueden disfrutar de una de las promociones más atractivas de todo el año, donde Ticketmaster y E-Ticket ofrecen algunos de sus mejores conciertos al 2x1.

¿Cuándo es el Concert Week 2025?

"A partir del 4 al 8 de septiembre, compra 1 boleto y @banamexte regala el segundo“, explicó la reciente publicación de Ocesa con la que revlearon el regreso de la Concert Week 2025, lo que significa promociones en festivales y conciertos importantes.

Como en años anteriores, los tarjetahabientes de Banamex podrán participar en la promoción, donde en la compra de un boleto para uno de los conciertos que entran en la promoción, te regalan el segundo acceso.

Hasta ahora, se sabe que algunos de los eventos participantes son los siguientes conciertos y festivales, aunque quedan más por anunciarse:

Alejandro Fernández

Chayanne

Corona Capital

Coca Cola Flow Fest

Panteón Rococó

Caifanes

Muchos más...

¿Cómo comprar boletos para el Concert Week 2025?

Para obtener la promoción 2x1 del Concert Week, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa al apartado del Concert Week en Ticketmaster y E-Ticket. Elige tu concierto favorito de la lista de eventos participantes. Elige tus lugares con la promoción. Paga con tu tarjeta Banamex.

Para la promoción, la compra mínima es de 2 boletos y el máximo es de 8 entradas. Considera que solo tienes desde el 4 hasta el 8 de de septiembre para aprovechar la promoción.

El horario de compra de las 9:00 am a las 23:59 del 8 de septiembre 2025 y cabe mencionar que es válido únicamente en compras en línea y en eventos participantes de la promoción.

Para diferir el costo de tus boletos a 3 meses, debes gastar un mínimo de 3 mil pesos en Ticketmaster y E-Ticket, pues de lo contrario, deberás realizar el pago a la revolvente o de contado.

¡No dejes tus compras en la Concert Week para el último momento! Se espera que tenga una alta demanda y puede ser que si tardas en comprar, ya no alcances tus boletos, que son de disponibilidad limitada.