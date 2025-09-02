¿Quién era Roberto Carlos Gil Licea? El esposo de Esmeralda Ferrer Garibay

El asesinato de Esmeralda Ferrer Garibay junto toda su familia se ha convertido en un tema controversial, donde una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía de Jalisco apuntan a que el móvil principal estaría relacionado con Roberto Carlos Gil Licea, el esposo de la influencer.

Fue el 22 de agosto que encontraron los cuerpos de Esmeralda Ferrer Garibay y Roberto Carlos Gil Licea junto con sus dos hijos. Los encontraron en una camioneta que se encontraba abandonada en un taller mecánico. Se sabe que se habían mudado de Michoacán a Guadalajara hace poco.

La tiktoker #EsmeraldaFerrer falleció en #Guadalajara junto a su esposo e hijos. Sus cuerpos fueron hallados en una camioneta; el ataque estaba dirigido contra su esposo, dedicado a la compra-venta de autos.@IsraelOroozco#PaolaRojasDPC @PaolaRojas @ehiramhurtado pic.twitter.com/1bxFcz4A8W — De Pisa y Corre (@PisayCorreTV) September 1, 2025

¿Quién era el esposo de Esmeralda Ferrer?

Es poco lo que se sabe sobre el esposo de la influencer, pues ella no compartía videos donde él saliera, a pesar de que sí publicaba constantemente sobre su vida de lujos.

Se sabe que el hombre fue un empresario originario de Michoacán que se dedicaba a la compraventa de autos y además, realizaba actividades agrícolas como la producción de jitomates.

Según autoridades estatales, mantenía vínculos con la producción y distribución de jitomate en la región, además de negocios relacionados con automóviles usados. Las indagatorias mencionan que estas ocupaciones pudieron provocar conflictos con terceros.

El vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán declaró que según las pruebas recopiladas hasta el momento, la familia fue asesinada en el taller mecánico La Araña, donde localizaron casquillos e indicios de sangre.

“La línea prioritaria apunta a las actividades comerciales y agrícolas de su esposo”, detalló la Fiscalía, aunque sí se encuentra en investigación lo que hacía la mujer en redes sociales.

El caso por el asesinato de la familia de Esmeralda Ferrer Garibay sigue activo. EL cateo del taller mecánico donde encontraron los cuerpos llevó a la detención de Héctor Manuel Valdivia Martínez y un hombre apodado ‘El Chino’.

Si bien ambos fueron liberados por falta de pruebas, al salir de la Fiscalía fueron levantados por un grupo armado y permanecen desaparecidos. La Fiscalía sigue investigando las actividades comerciales de Roberto Carlos Gil Licea para ver si hay relación entre el asesinato y su trabajo.