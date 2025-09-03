Cardi B lanza la edición Tribunal del álbum AM I THE DRAMA? con las fotos de su juicio

Cardi B, cantante estadounidense, enfrentó hace unos días un juicio por presunta agresión contra Emani Ellis, una guardia de seguridad. No obstante, lo que llamó la atención fueron las peculiares preguntas hechas a la rapera en el Tribunal. Ahora que la artista fue absuelta de cargos, se tomó todo con humor y lanzó una versión limitada de AM I THE DRAMA? Tribunal Edition, que incluye sus fotos virales del interrogatorio.

¿De qué estaba acusada Cardi B?

Emani Ellis, una guardia de seguridad acusó a Cardi B de agredirla tras un altercado ocurrido en 2018, frente a la oficina de un ginecólogo en Los Ángeles. Según la demandada, el enfrentamiento con la rapera le provocó consecuencias emocionales significativas, por lo que también le exigía como reparación 24 millones de dólares.

Recientemente se informó que la cantante fue absuelta de los cargos y la demanda millonaria.

Aunque el proceso judicial captó la atención de todo el mundo, lo que más generó conversación en redes sociales no fue el caso legal, sino el peculiar interrogatorio hecho a la rapera. Algunas preguntas estuvieron relacionadas con su cabello y uñas, desatando miles de comentarios, críticas y memes.

#Entretenimiento



El juicio civil contra Cardi B por la agresión a una guardia de seguridad se ha vuelto un espectáculo de pelucas y respuestas sin filtro.



El abogado le preguntó cuál es su pelo natural, por los diferentes looks que ha lucido, además le preguntó por sus uñas. pic.twitter.com/UiZyEq2ARi — El Clarín (@SVElClarin) August 29, 2025

Muchos usuarios consideraron que los cuestionamientos eran sexistas o irrelevantes para el caso, mientras otros lo tomaron con humor. Por su parte, la intérprete de “WAP” decidió tomarlo con humor y lanzó una nueva edición especial de su álbum AM I THE DRAMA?, bajo el título Tribunal Edition.

Cardi B lanza la edición Tribunal del álbum AM I THE DRAMA? con las fotos de su juicio

Esta the court room edition del álbum AM I THE DRAMA? incluye material gráfico exclusivo con imágenes tomadas durante el juicio, en las que Cardi B aparece luciendo sus característicos atuendos extravagantes y actitud desafiante frente al jurado. El anuncio, hecho por la cantante de “I like it” a través de redes sociales, ya generó furor entre sus fans.

“Quiero decir, ¡mira!... POR DEMANDA POPULAR, la edición del tribunal de AM I THE DRAMA? está disponible AHORA en store.CARDIB.com", escribió la artista en una publicación que está acompañada de un primer vistazo de las diferentes carátulas del disco.

El álbum AM I THE DRAMA? es su segundo disco de estudio y saldrá el próximo 19 de septiembre de 2025. The court room edition se encuentra a la venta en el sitio web de Cardi B y tiene un costo de 10 dólares estadounidenses. Además de las tres ediciones disponibles del disco, hay una versión en vinil que cuesta 39.98 dólares estadounidenses.