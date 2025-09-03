El IMPACTANTE VIDEO de Edgar Ramos peleando: ‘Nadie pudo con él’

Todo lo que pasó tras el video de Edgar Ramos peleando

El influencer Edgar Ramos se volvió tendencia, luego de que protagonizó un video peleando con un grupo de personas, lo que le ha valido que en redes sociales lo apoden el Super Saiyajin.

El video de la pelea de Edgar Ramos ha desatado diversas reacciones tan es así, que el propio influencer salió a dar su versión de los hechos y agradeció a sus seguidores por el apoyo que le dieron ante este incidente.

Así fue el video de Edgar Ramos peleando

En redes sociales se está circulando un video en el que se puede ver que Edgar Ramos agarrándose a golpes con seis personas.

El creador de contenido viste una playera amarilla y se ve que seis hombres se lanzan contra él y empiezan a rodearlo y jalonearlo.

Sin embargo, Edgar empieza a soltar puñetazos contra los sujetos, logra aventar a varios contra la pared y el influencer empieza hacerse para atrás, buscando llegar a unas escaleras para poder dejar atrás a los agresores, sin embargo, los tipos lo seguían jalando, pero Edgar no se dejó y desde las escaleras les seguía dando puñetazos para defenderse.

El influencer logró salir de la pelea contra seis hombres, pero terminó con la cara ensangrentada.

¿Por qué se peleó Edgar Ramos? Contexto de su brutal pelea

Edgar Ramos estaba en un evento y él estaba en la zona de creadores de contenido, pero decidió salir y recorrer el lugar. Ahí se encontró con varios de sus fans, quienes se acercaron a pedirle fotos.

Momentos después se le acercó un sujeto a agredirlo y le “cantó un tiro”, a lo que Edgar no se echó para atrás y reaccionó ante la provocación.

El propio influencer contó que el pleito era con ese primer sujeto que lo retó, pero de repente aparecieron otros hombres que se sumaron a intentar golpearlo.

Edgar contó que él buscó camino hacia las escaleras para evitar que lo golpearan, pero al final la gente de redes sociales destacó que el creador de contenido salió casi limpio y en la grabación se le pudo ver defendiéndose de sus agresores, a quienes sacaron del evento, el propio Edgar publicó un video del momento que sacaron del lugar a uno de sus agresores.

El influencer señaló que a él solo le dejaron un ojo morado y algunos rasguños, por lo que salió invito de esta pelea.

Por otro lado los usuarios de redes sociales apoyaron a Edgar Ramos y celebraron que pudo contra seis hombres y salió casi limpio.

“Nadie pudo con él”, “El verdadero todos contra mí”, “Si eres el legendario super sayayin”, “Te la rifaste”, “Estás bien perro, ni entre todos te pudieron tumbar”, “Todos contra uno y no pudieron las muchachas”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas y fans del influencer.