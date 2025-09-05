¿Quién es Jonathan Vázquez? El novio policía de Ivonne Montero

Ivonne Montero se dio una nueva oportunidad en el amor y recientemente presumió a su novio policía Jonathan Vázquez, quien resulta ser once años menor que ella. Ella tiene 51 años de edad.

Ivonne Montero presume a su novio policía

Fue después de una función de teatro que Ivonne Montero confirmó su romance. La mujer vivió un momento que cautivó al público y a las redes sociales, quienes celebraron que la famosa se encuentra enamorada una vez más.

Y es que además de recibir flores, la mujer también tuvo una serenata que generó gran emoción. En su video, la podemos ver muy enamorada junto a su novio, con la canción ‘Bittersweet Synphony’.

El clip viene acompañado de varios momentos que muestran su bonita conexión. Desde las serenatas con música en vivo, hasta una ocasión en que Flores el Patrón le dio rosas a la celebridad en medio de una función de teatro.

La pareja confirma su relación al darse un beso en pantalla, por si las muestras de amor no fueran suficientes. El público reaccionó deseando lo mejor a la celebridad con comentarios como los siguientes:

"Ese hombre es muy privilegiado de estar con Ivonne, cuídala, protégela y amala honestamente“.

"Qué bonitooooo, verte nuevamente enamorada“.

"Muchas felicidades Ivonne, qué viva el amor, Dios les bendiga la relación y dure muchos años“.

"Si ella es feliz que hablen lo que quieran“.

La actriz ha tenido un par de relaciones complicadas, pues llegó a sufrir violencia con parejas como Pascacio López; también su expareja y padre de su hija, Fabio Melanitto, fue asesinado.

“Soy muy enamoradiza y me gusta atender a la persona que amo, pero eso es malo porque, cuando te sientes segura, empiezan a tratarte mal. El hombre que me conquiste debe ser muy seguro de sí mismo”, declaró en el pasado.

¿Quién es Jonathan Vázquez?

Es poco lo que se sabe sobre el nuevo novio de la actriz, aunque se dice que trabaja como policía federal y es mexicano. Se estima que tiene unos 40 años de edad, ya que es once años menos que su novia.

Hasta ahora, no se sabe cómo se sabe cómo se conocieron o qué los llevó a tener una relación. Tampoco se sabe su fecha de nacimiento, aunque en su cuenta de TikTok dejó ver que tiene una hija adolescente.

Se espera que en el futuro, Ivonne Montero comparta más imágenes de sus mejores momentos junto a su novio, como él hace en su TikTok.