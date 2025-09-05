Residente en el Zócalo 2025: Cómo llegar, artistas invitados, transmisión en vivo...

El cantante, compositor y activista puertorriqueño René, conocido como Residente, hará vibrar la capital del país este sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas. Temas como “Latinoamérica” y “Atrévete-te-te” podrán a cantar a unas 200 mil personas en una noche que se perfila como histórica.

Residente en el Zócalo 2025: Artistas invitados

Para abrir esta noche tan especial en el Zócalo, Residente contará con la participación de las artistas Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki y Mena, quienes combinarán barras, beats y resistencia en un espectáculo único que hará vibrar a los mexicanos.

¡Atrévete-te-te… a sentir la verdadera energía!🎶@Residente llega al #ZócaloCapitalino este sábado 6 de septiembre a las 20:00 hrs con un concierto gratuito que hará vibrar a la #CapitalDeLaTransformación. 🎤🗣️



Estilo, talento y emoción en una noche única.



¡No te lo puedes… pic.twitter.com/ZYFhcYSCXP — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) September 5, 2025

¿Cómo llegar al Zócalo para disfrutar del concierto de Residente?

La mejor opción para llegar al Zócalo y vivir una noche increíble con Residente es usar el transporte público, por lo que puedes usar el la Línea 2 (Estación Pino Suárez) y 1 del Metro (Estación Allende). Puedes bajar en estas estaciones para acercarte caminando a la plancha del Zócalo, pues es probable que el gobierno de la capital cierre la estación Zócalo-Tenochtitlán.

¿Habrá transmisión en vivo del concierto de Residente en el Zócalo?

Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna transmisión en vivo (en streaming o por televisión) del concierto gratuito de Residente en el Zócalo de la Ciudad de México que está programado para este sábado.

Sin embargo, te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Cultura de la capital. Del mismo modo, cuando se acerque la hora podrías revisar en el canal oficial de YouTube de dichos organismos.

Recuerda que cuando Rosalía se presentó en el Zócalo en 2025, no se realizaron transmisiones oficiales en vivo, por lo que el concierto de Residente podría pasar lo mismo.

¿Quién es Residente, cantante que dará un concierto en el Zócalo este 2025?

Residente, cuyo nombre real es René Pérez Joglar, es un rapero, compositor y activista puertorriqueño reconocido por su enfoque comprometido con el activismo social. Fue fundador y vocalista de Calle 13, agrupación con la que ganó múltiples Grammy Latinos gracias a canciones como “Atrévete-te-te”, “Ojos color sol” y “Latinoamérica”.

Tras separarse del grupo, inició una carrera solista con un estilo más introspectivo y global, destacando temas como “René” y “Pecador”. Su álbum homónimo, Residente (2017), explora sus raíces. Además, incursionó en el cine, la poesía y la producción musical, consolidándose como una voz crítica y artística de América Latina.