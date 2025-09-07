La espera está a punto de terminar para los seguidores de Demon Slayer pues la nueva película Demon Slayer: Castillo Infinito llegará a las salas de cine en México este jueves 11 de septiembre. Esta cinta marca el inicio de una trilogía que adaptará el arco final del manga y promete ser una experiencia cinematográfica que hará reír y llorar a los fanáticos de la franquicia.

Como era de esperarse, la cadena de cines Cinépolis anunció el lanzamiento de una serie de cuatro vasos coleccionables que están inspirados en esta esperada cinta. A través de un video publicado en la plataforma TikTok, se revelaron los diseños exclusivos de estos vasos, mismos que estarán disponibles próximamente en las dulcerías de los complejos Cinépolis.

Conoce aquí los modelos, los precios y las condiciones para comprar estos coleccionables de Demon Slayer: Castillo Infinito.

Demon Slayer: Castillo Infinito, checa los vasos coleccionables, precios y condiciones de Cinépolis

Los vasos coleccionables de Cinépolis para la película Demon Slayer: Castillo Infinito cuentan con un diseño tridimensional (3D) y están decorados con elementos y colores representativos de los personajes principales de la historia. Cada vaso está basado en uno de los cazadores de demonios más queridos por los fans del anime: Tanjiro, Shinobu, Zenitsu y Tomioka. Los popotes incluidos están diseñados para parecerse a las poderosas katanas que empuñan estos personajes.

#ToysmanNews

Vistazo a los Vasos Premium de #DemonSlayer Castillo Infinito que venderán en #Cinepolis México y Chile 😱

¿Cinepolis🇦🇷 los venderán? pic.twitter.com/R4JByShzGQ — Toysman (@toysmanoficial) September 1, 2025

¿Cuáles son los precios de los vasos coleccionables?

El precio de cada vaso coleccionable será de $250 pesos mexicanos e incluirá una bebida, pero no tendrá opción de refill. Además, éstos son de edición limitada, por lo que son muy peleados entre los fans de Demon Slayer.

Los vasos se ofrecerán por primera y única vez durante una función especial que se celebra este 7 de septiembre en el Cinépolis Toreo Parque Central, ubicado en Naucalpan, Estado de México.

Este evento incluyó con una alfombra roja, donde participaron los actores de doblaje en español de la cinta y también los seiyuus japoneses, además de algunos invitados especiales.

Sin embargo, para quienes no pudieron asistir al evento del 7 de septiembre, Cinépolis confirmó que los vasos también estarán disponibles en otras sucursales del país a partir del estreno oficial de la película, el día 11 de septiembre. La situación ha generado molestia entre los fans, pues no les parece justo.

Te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales de la empresa para no perderte las promociones.