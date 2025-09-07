Regina Blandón habló del reto de cantar en Mentiras, la serie: ‘Tengo nódulos’ | VIDEO

Regina Blandón es una de las actrices mexicanas más reconocidas en el mundo del espectáculo, quien a través de los años ha destacado en diferentes producciones de televisión, cine y teatro desde los nueve años de edad.

Uno de los grandes éxitos de Regina Blandón este 2025 fue su participación como Yuri en la serie Mentiras de Prime Video, donde interpreta a una de las mujeres de las que se enamora Emmanuel Mijares.

Su personaje es una abogada que desde que era estudiante se enamoró de Mijares, aunque decidió hacerse a un lado para mantener la amistad con él y Daniela (Belinda), de quien también estaba enamorada.

Regina Blandón habla de su participación en Mentiras

En reciente entrevista con Yordi Rosado, la actriz comentó que ella sabe que es “una actriz que canta”, pero no necesariamente se siente como intérprete, sin dejar de lado el reto que implicó interpretar a Yuri de Mentiras, que es uno de los personajes más complejos a nivel actoral y vocal.

“Me quedan mejor las canciones de Emmanuel y Mijares que las de Amanda Miguel o Yuri”, admitió al decir que es barítono. “Cuando me llegó el casting, dije ‘yo no canto castillos’ y mandé mi casting diciendo que es hasta donde llego, porque aparte tengo nódulos”, admitió.

En ese sentido, admitió que le costó algo de trabajo conseguir interpretar las canciones, por lo que tuvo que tomar clases de canto dos veces a la semana. “Antes de cantar ‘Amiga mía’, (estuve) dos días callada”, comentó.

Regina también halagó a las actrices que forman parte de la obra de teatro en la que se inspiró la película, al mencionar como le parece increíble su nivel vocal y de interpretación en vivo.

La actriz mencionó que tuvo un buen momento en el rodaje de la serie. En ese sentido, calificó a Belinda como una mujer humilde y a Mariana Treviño como una persona virtuosa, mientras que a Diana Bovio ya la conocía bien por Mirreyes VS Godínez.

Comentó lo impresionante que fue hacer la versión para televisión de un musical de más de 10 años, aunque admitió que estaban nerviosas sobre lo que podría suceder.