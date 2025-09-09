¿Cuál era el nombre real de Natalia Rae? Actriz de cine para adultos que murió en Costa Rica

La muerte de la actriz de cine para adultos Natalia Rae sorprendió a sus seguidores. Con 33 años de edad, la mujer falleció mientras se encontraba de vacaciones en Costa Rica, de acuerdo con lo que reveló su propia hermana.

“Mientras estaba de vacaciones, disfrutando al máximo como siempre, mi hermana estrella falleció. Sé que fue una luz en sus vidas tanto como en la mía, y la forma en que hablaba de ustedes me transmitió lo mucho que significaba para ustedes”, expresó la hermana de Natalia Rae.

Hi all this is Natalia’s sister, and I hate that I have to do this.



While on vacation, living her best life as always, my light of a sister passed away. I know that she was as much a light in your life as she was in mine, and the way she spoke of you all told me how much she… — Natalia Rae 🐾 (@Natalia_Rae_) September 4, 2025

“Me alegra mucho que haya podido compartir esa increíble y emocionante faceta de sí misma con todos ustedes, porque realmente era una de las mejores personas del planeta, y espero que se sientan tan afortunados como yo de haberla conocido, querido y formado parte de su vida”, agregó.

¿Cuál era el nombre real de Natalia Rae?

La mujer murió el pasado 2 de septiembre y en redes sociales ha habido especulación sobre su muerte, pues la famosa publicó en Snapchat que se había lesionado las piernas y estaba descansando en su hotel.

De momento, hay una investigación de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Se reportó el levantamiento de cuerpo de una mujer de apellido Kowalchuk en una torre de apartamentos ubicada en Sabana Sur, San José.

Kowalchuk es el apellido real de la mujer, aunque se desconoce si se llamaba Natalia o si nombre rea otro, ya que no lo reveló.

Natalia Rae ı Foto: X

“La compañera de cuarto de la ahora occisa la habría ubicado inconsciente, por lo que dio aviso a las autoridades. Personal de la Cruz Roja Costarricense acudieron al sitio y declararon sin signos vitales a la femenina, por lo que se procedió a coordinar con la policía judicial”, explicó el OIJ.

El cuerpo de la modelo fue retirado de la morgue el 4 de septiembre por una empresa de servicios fúnebres autorizada por los familiares de la mujer. Los mismos se encuentran recaudando fondos para poder llevar el cuerpo de vuelta a Estados Unidos.

Natalia Rae se dedicaba principalmente al contenido +18, pues solo tenía X y el resto de sus redes sociales era OnlyFans, FreeCams y algunas plataformas más exclusivas para adultos.