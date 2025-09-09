Ella es La Niña Emo y su baile viral | VIDEO

La Niña Emo y su baile viral se vuelven tendencia en las redes sociales porque sus estridentes movimientos dividen opiniones entre los usuarios de Internet.

Sus videos en TikTok tienen millones de reproducciones y es que su contenido se enfoca a hacer bailes virales o a seguir tendencias de la red social de videos cortos, sin embargo, las críticas la han perseguido, pero ella no complace a los haters y sigue bailando.

¿Quién es La Niña Emo?

La Niña Emo es una joven venezolana, cuyo nombre real es Enderlyng, cuenta con más de 2 millones de seguidores en TikTok y tiene más de 93 millones de Me Gusta en sus videos.

La tiktoker no solo hace videos bailando, sino que también graba clips haciendo unboxing de productos que ella compra o hasta da consejos en tono de broma sobre hacks para bebidas.

Asimismo, ha compartido videos donde aparece bailando en la tienda online Gotitas de amor y recientemente se subió a la tendencia viral de hacer el tren viral de Ojitos Mentirosos, aunque ella utilizó un filtro de payaso en lugar de salir maquillada a la calle.

El baile viral de la Niña Emo

La Niña Emo es famosa por su baile viral, en el que hace movimientos exagerados cada que baila en una canción en TikTok. Su baile con más vistas es uno en el que aparece en un video con una pijama rosa con patitos amarillos.

En la grabación la joven aparece bailando el tema de Curazao, interpretado por El Alfa y Farruko, El video tiene más de 4 millones de reproducciones.

Otro de sus bailes virales es uno en el que la joven baila la misma canción, pero ahora viste unos pantalones de mezclilla rotos y un corsé negro, así como una gorra negra y tenis. Esta grabación tiene 3.5 millones de reproducciones.

Otro de sus videos virales es uno en el que la tiktoker aparece con un body azul y un minishort de mezclilla haciendo un baile extremadamente provocativo.

Los usuarios no dudan en dejarle comentarios de críticas en sus videos: “Siempre dañando el trend”, “Por qué exagera los movimientos”, “Yo de pequeña inventando bailes”, “Es bailar no correr”, entre otros mensajes que le dejan a la Niña Emo, que no se queda callada y a veces contesta a sus detractores.