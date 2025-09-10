La música regional mexicana está de luto pues Grupo Pesado anunció el fallecimiento Guadalupe Chávez Guzmán, conocido cariñosamente como Don Lupe, quien fuera por años su mánager y amigo.

La agrupación, reconocida por éxitos como “A chillar a otra parte”, “Loco” y “Te quiero, te amo”, se despidió públicamente de quien fuera una pieza clave en su éxito como uno de los máximos exponentes del género.

Muere integrante de Grupo Pesado, exmánager de la banda

A través de Instagram, donde acumulan más de 460 mil seguidores, los integrantes de Grupo Pesado, originarios de Monterrey, compartieron un comunicado en el que expresaron su tristeza ante la pérdida y destacaron la dedicación y la amistad que Don Lupe brindó durante su carrera artística.

“Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido Don Lupe, empresario de Tampico, gran amigo y durante muchos años manager de Grupo Pesado. Gracias por toda tu entrega, por acompañarnos en cada paso y por ser parte esencial de esta historia. Vuela alto, querido amigo, tu huella quedará para siempre en nuestra música y en nuestro corazón”, escribió el grupo.

La publicación está acompañada de una esquela y una foto donde se aprecia el rostro de su querido exmánager y amigo. Los fans de los cantantes de “Mi promesa” y “No voy a detenerte”, escribieron en los comentarios sus condolencias y lo recordaron como una persona trabajadora.

“QEPD abrazo para toda la familia, una persona muy muy querida por muchísima gente”

“Mis condolencias a toda la familia y familia grupera”

“Descanse en santa paz y qué buen grupo llevó al éxito”

“Excelente ser humano, mis más sinceras condolencias para la familia”

¿De qué murió el exmánager de Grupo Pesado?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que derivaron en el deceso de Guadalupe Chávez Guzmán, conocido como Don Lupe. Tampoco se ha informado si habrá algún tipo de ceremonia pública o privada para honrar el legado del exmánager de Grupo Pesado.