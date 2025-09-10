La música regional mexicana está de luto pues Grupo Pesado anunció el fallecimiento Guadalupe Chávez Guzmán, conocido cariñosamente como Don Lupe, quien fuera por años su mánager y amigo.
La agrupación, reconocida por éxitos como “A chillar a otra parte”, “Loco” y “Te quiero, te amo”, se despidió públicamente de quien fuera una pieza clave en su éxito como uno de los máximos exponentes del género.
Muere integrante de Grupo Pesado, exmánager de la banda
A través de Instagram, donde acumulan más de 460 mil seguidores, los integrantes de Grupo Pesado, originarios de Monterrey, compartieron un comunicado en el que expresaron su tristeza ante la pérdida y destacaron la dedicación y la amistad que Don Lupe brindó durante su carrera artística.
“Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido Don Lupe, empresario de Tampico, gran amigo y durante muchos años manager de Grupo Pesado. Gracias por toda tu entrega, por acompañarnos en cada paso y por ser parte esencial de esta historia. Vuela alto, querido amigo, tu huella quedará para siempre en nuestra música y en nuestro corazón”, escribió el grupo.
La publicación está acompañada de una esquela y una foto donde se aprecia el rostro de su querido exmánager y amigo. Los fans de los cantantes de “Mi promesa” y “No voy a detenerte”, escribieron en los comentarios sus condolencias y lo recordaron como una persona trabajadora.
- “QEPD abrazo para toda la familia, una persona muy muy querida por muchísima gente”
- “Mis condolencias a toda la familia y familia grupera”
- “Descanse en santa paz y qué buen grupo llevó al éxito”
- “Excelente ser humano, mis más sinceras condolencias para la familia”
¿De qué murió el exmánager de Grupo Pesado?
Hasta el momento no se han dado a conocer las causas que derivaron en el deceso de Guadalupe Chávez Guzmán, conocido como Don Lupe. Tampoco se ha informado si habrá algún tipo de ceremonia pública o privada para honrar el legado del exmánager de Grupo Pesado.