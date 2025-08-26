Él es el nuevo novio de Alicia Villarreal, tras dejar atrás pleito con Cruz Martínez

La cantante Alicia Villarreal sorprendió al anunciar que tiene nuevo novio, luego del pleito legal que tiene con su exesposo Cruz Martínez, la Güerita Consentida aseguró que se dio una nueva oportunidad y lo hizo público porque no quiere ocultar nada, pues de ahora en adelante saldrá en la vida pública con su novio.

Fue a través de una historia de Instagram en la que la intérprete de “Te quedó grande la yegua” compartió una foto en la que se ve que se tatuaron la misma fecha y se están agarrando de la mano.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme… seguramente me verán mucho con @cibadoficial11 con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá, gracias siempre por todo su cariño y apoyo… amo demasiado”, se lee en la publicación de la artista regiomontana.

Alicia Villarreal presume a su nuevo novio ı Foto: Especial

¿Quién es Cibad Hernandez, el novio de Alicia Villarreal?

El novio de Alicia Villarreal, Cibad Hernandez, es un famoso tiktoker que cuenta con más 4.3 millones de seguidores en la plataforma de videos cortos. Asimismo tiene más de 1 millón en Instagram.

Cibad Hernandez es originario de Sinaloa y de profesión es abogado penalista y criminalista. Mide 1.95 metros.

Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal ı Foto: Especial

Empezó en redes sociales durante la pandemia en redes y es conocido por sus videos en los que les da palabras de aliento a las mujeres para que suban su autoestima. En casi todos su videos hace reflexiones para empedrar a las mujeres.

También es conocido por su profunda voz que cautiva a los usuarios de las redes sociales.

El famoso dijo que sus mensajes de sus videos de empoderamiento a las mujeres están inspirados para su mamá y su abuela, quienes fueron víctimas de violencia de parte de sus esposos y él vio las redes como una oportunidad de hacerle justicia a ellas.

Tiene 42 años de edad, mientras que Alicia Villarreal tiene 53 años. El hombre subió un video en redes sociales agarrando de la mano a la cantante con el audio en el que se oye: “El desma.. que se va a armar cuando sepan que estamos juntos”.

En su perfil deja ver que es un hombre que le gusta ir al gimnasio a hacer ejercicio, que le gusta viajar y también las actividades de aventura extrema.

Sin embargo,sociales, sin embargo, antes de ser famoso en Internet él ya era locutor y conductor en Estados Unidos.