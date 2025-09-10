La influencer Marian Izaguirre fue localizada el sábado en Morelia, Michoacán, luego de ser reportada como desparecida desde el 1 de septiembre, en Uruapan. Sin embargo, se informó que la joven de 23 años fue ingresada de urgencia al hospital, pues presentaba signos de violencia.

Autoridades del estado afirman que Marian se encuentra en el hospital recibiendo atención médica especializada, pero su estado es “crítico”. Además, la FGE comunicó que se emitieron medidas de protección para la tiktoker.

Reportan en estado crítico a influencer Marian Izaguirre

En conferencia de prensa, ayer, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla informó que el estado de salud de la joven influencer Marian Izaguirre es “crítico”. Reveló que permanece en observación en el Hospital de la Mujer ubicado en el municipio de Morelia.

“Estamos haciendo todo por salvarle la vida, por su estado crítico de salud que presenta está en cuidados intensivos y estamos atentos a la situación. Hoy por la mañana nos dieron el reporte, tanto de su situación de salud, como de la Fiscalía General De Justicia del Estado en torno a las investigaciones”, informó.

Del mismo modo, el gobernador aseguró que las investigaciones están en curso y adelantó que todo apunta a una situación de “violencia intrafamiliar”, lo que habría hecho que Marian Izaguirre saliera por cuenta propia de Uruapan el 1 de septiembre.

Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó en un comunicado difundido en redes sociales que se implementaron medidas de protección contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), con el objetivo de salvaguardar la integridad de Marian Izaguirre y prevenir nuevas amenazas contra su vida.

También se dio a conocer que la carpeta de investigación del caso de la influencer fue remitida a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar y de Género, pues continuarán con las indagatorias bajo principios de perspectiva de género y debida diligencia.

🚨⚠️ Emitimos medidas de protección a favor de Flor Marian I., quien fue localizada en Morelia, tras ser reportada como desaparecida en Uruapan Publicado por Fiscalía General del Estado de Michoacán en Martes, 9 de septiembre de 2025

Recuento de los hechos en el caso de la influencer Marian Izaguirre:

La joven de 23 años, Marian Izaguirre, desapareció en Uruapan, donde fue vista por última vez el lunes 1 de septiembre a bordo de un automóvil Kia Río color rojo, aproximadamente a las 18:00 horas. se activó la Alerta Alba. La FGE informó a través de redes sociales la noche del sábado 6 de septiembre que la influencer fue localizada con vida en la ciudad de Morelia. La Policía de Michoacán reveló que Marian fue trasladada al hospital. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el estado de salud de la joven influencer Marian Izaguirre es “crítico” y que todo apunta a que se trata de un caso de “violencia intrafamiliar”.