¿Qué le pasó a Coque Muñiz? Este es su estado de salud tras ser operado de emergencia | VIDEO

La mañana de este viernes 12 de septiembre, Jorge ‘Coque’ Muñiz generó preocupación entre sus seguidores tras ser revelado que fue hospitalizado de emergencia, como se informó a través de las redes sociales del cantante.

Fue en un video que Coque Muñiz fue captado en el hospital y reveló los pormenores de su estado de salud y cómo fue a dar al nosocomio, no sin antes aclarar que ya se encuentra mejor de salud y que este mismo viernes sería dado de alta.

Jorge Muñiz es hospitalizado súbitamente ¿qué le pasó? ı Foto: Cuartoscuro

Coque Muñiz comparte su estado de salud tras operación

En el video mencionado anteriormente, el famoso se encuentra en un cuarto de hospital y con tranquilidad explica que a inicios de semana sintió un fuerte dolor en el estómago, aunque no consideró que fuera algo importante.

“Me empecé a sentir mal, me dolía la panza, dije a lo mejor es una comida que me cayó mal, pero me empezó a doler más, me duele la boca del estómago, un dolor super feo”, confesó.

Fue ante la insistencia del dolor que Coque optó por llamar a un especialista para ser revisado, aunque durante la noche de aquel día aguantó lo más que pudo el dolor antes de llamar al médico a la mañana siguiente.

Fue después de varios estudios que se definió que el conductor tenía una afectación en el colon: “Se volteó, entonces no dejaba caminar al intestino. Me tuvieron que operar el martes en la noche. No manchen lo que duele”, reveló.

“Gracias a Dios había bajado de peso, eso me ayudó, mis signos vitales estaban perfectos, me dio chance de tener una recuperación. Ya me voy hoy del hospital (viernes 12 de septiembre)”, agregó, dejando ver la importancia de los buenos hábitos.

En ese sentido, reveló que pudo atravesar a terapia intermedia y ser dado de alta sin mayores complicaciones. Cabe mencionar que no es la primera vez en el año que debe ser hospitalizado, pues ya en mayo había visitado el nosocomio por enfermar de Covid.

El artista no deja de trabajar a pesar de sus complicaciones de salud, pues será el 27 de septiembre que se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional.