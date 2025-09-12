Video de Valentina Ricarda se filtra y ella responde con demanda

La influencer Valentina Ricarda está nuevamente en tendencia, pero esta vez es por un video que se filtró en el que la joven en el que supuestamente ella aparece en situaciones comprometedoras.

En redes sociales circula un video en los que la creadora de contenido aparece haciendo unas expresiones que, de acuerdo con los usuarios de Internet, pudieran caber en un ámbito íntimo.

Según los cibernautas, en este video la tiktoker parecería, presuntamente, con su novio César, que es mucho mayor que ella, algo que ha dividido las opiniones en redes sociales desde que se hicieron novios y ahora más con la filtración de la grabación.

Algunos usuarios aseguran que el sujeto del video es el cuñado de Valentina Ricarda, pero solo son suposiciones de los usuarios de Internet.

Valentina Ricarda rompe el silencio por video filtrado y anuncia demanda

La influencer Valentina Ricarda reapareció en redes sociales, luego de que se filtró su video.

La creadora de contenido señaló que tuvo que someterse a un fuerte trabajo de introspección para poder lidiar con toda la situación, pues además de que se vulneró su intimidad está recibiendo críticas en redes sociales.

“Me siento devastada, estoy pasando por una situación. Nunca me imaginé que esto fuera a pasar, me siento demasiado mal, me siento muy triste. Nunca pensé que fueran a usar algo en mi contra que lo fueran a sacar tanto de contexto para perjudicarme”, contó la influencer.

Valentina Ricarda informó que va a proceder legalmente contra la persona que difundió el video sacado de contexto.

“Gracias a que hablé con la verdad esto va a poder procesar legalmente”, señaló la influencer.

“No puedo expresar cómo me siento. Nunca se queden callados en una situación así, nunca lo pueden callar, siempre que lo vayan a decir tienen que hablarlo con toda la verdad. Deben tener cuidado de las amistades con las que se rodean”; fue el mensaje de la creadora de contenido.

Los usuarios señalan que la joven debe apegarse a la Ley Olimpia, la cual castiga a las personas que difunden material íntimo de otras personas sin su consentimiento.