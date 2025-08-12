¿El papá de Valentina Ricarda es el ‘narco’ Mario García Rodríguez ‘El Rica’? Esto se sabe

Valentina Ricarda es acusada de ser hija de un narco del Cártel del Golfo.

Los amas o los odias, pero los influencers siempre darán de qué hablar, pues, literalmente, ese es su trabajo. Así que cada cierto tiempo surgen nuevas polémicas que vinculan a los creadores de contenido con situaciones escandalosas y hasta inmorales. Es lo que ocurre ahora con Valentina Ricarda, a quien se ha relacionado con un tema sensible en México: el narcotráfico.

Valentina Ricarda, influencer de moda, lifestyle y GRWM. ı Foto: IG Valentina Ricarda

Recientemente, la cuenta @laverdad6363 de TikTok, aparentemente dedicada a difundir teorías de influencers —aunque solo ha publicado videos sobre Valentina Ricarda— publicó una serie de supuestas pruebas de que el padre de la conocida influencer sería un alto mando del narcotráfico.

¿Quién es Ricardo Mario García Rodríguez, “El Rica”?

De acuerdo con los videos de este canal, el padre de Valentina Ricarda es un masculino de nombre Ricardo Mario García Rodríguez, quien además estaría identificado como presunto narcotraficante bajo el apodo de “El Rica”.

Según información extraoficial difundida por el mismo canal, “El Rica” sería un presunto delincuente, integrante del Cártel del Golfo, específicamente de la facción conocida como “Los Tangos” o “Los Sierras”, que operan en Reynosa, Tamaulipas.

Aunque no se conocen más detalles de esta persona ni su participación en el Cártel, la existencia del nombre de “El Rica” está documentada en un artículo del diario La Jornada publicado en 2016, el cual menciona explícitamente a Ricardo Mario García Rodríguez como uno de los líderes del Cártel del Golfo identificados por autoridades .

Incluso, el reporte de @laverdad6363 publica una foto de quien sería “El Rica”, cuya veracidad no ha sido corroborada por ninguna fuente confiable.

Ahora sí, ¿el presunto narco “El Rica” es padre de Valentina Ricarda?

La cuenta @laverdad6363 ha publicado evidencia de que Valentina Ricarda sería hija del presunto narcotraficante “El Rica”, lo cual explicaría su alto poder adquisitivo y su facilidad para evadir la ley.

Según este perfil de TikTok, Valentina, de 15 años, no enfrenta sanciones por beber alcohol ni por tener una pareja que ya es mayor de edad (19 años) debido a la protección que recibiría de su padre “narco”.

Además, la cuenta comparte un testimonio de una persona quien asegura haber estudiado junto a Valentina y haber visto de primera mano que “su papá es narco”, además de constatar que ella es una persona prepotente (“super pick me”, dice) a causa de su protección y su dinero.

¿Qué ha dicho Valentina Ricarda sobre si su papá es el presunto narco “El Rica”?

Valentina Ricarda no ha dado declaraciones públicas respondiendo a la polémica sobre si su papá es un narcotraficante identificado como “El Rica”... pero, ¿se ha quedado en silencio?

La cuenta @laverdad6363 publicó un video donde Valentina Ricarda se burla de la situación al hacer un lip sync de la canción “Con los ojos cerrados” de Gloria Trevi mientras pasa una imagen de su supuesto “papá narco”, específicamente la parte que repite “Le creo, le creo, le creo…”.

Lo anterior sería una confirmación de que la influencer está de acuerdo con las afirmaciones… Sin embargo, el video es falso, pues en el TikTok de la influencer aparece el material original donde la joven solo hace el lyp sync sin la foto, que fue agregada después en edición.

Por lo tanto, no, no hay hasta el momento una respuesta oficial de Valentina Ricarda a la “funa” que la vincula con un padre narco. Sin embargo, los fans se quedaron bastante confundidos y ansiosos de respuestas.

