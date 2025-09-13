Sutura: El filme que expone la intimidad más extrema

Tras un recorrido internacional que incluyó su paso por Francia y Argentina, el filme Sutura del cineasta mexicano Fabio Colonna prepara su estreno nacional en Shorts México 2025.

La cinta, protagonizada por Samantha Yazareth Anaya y Christian Diez, fue reconocida con el premio a Mejor Filme Erótico en el Hallucinea Film Festival (Francia) y formó parte de la sección Perversiones consensuadas en el Guarra Film Festival de Buenos Aires.

Minimalista en su puesta en escena y emocionalmente crudo, Sutura explora la relación de una artista y su pareja fotógrafo, marcada por la autolesión, el amor obsesivo y la búsqueda del dolor como conexión íntima .

TE RECOMENDAMOS: Cariño mútuo entre Sanz y México Alejandro Sanz estrena tema y sorprende con Rels B en el Auditorio Nacional

Para Colonna, la clave fue evitar el juicio: “Mi acercamiento con Sutura fue desde la visceralidad, no desde el entendimiento racional. Esta historia habla de esas pasiones ambiguas que viven en la intimidad , que incomodan cuando salen a la luz. No buscan ser juzgadas, sino escuchadas”.

La productora Arantxa Suárez, de Reserva Films, subraya el riesgo creativo de la propuesta y la vulnerabilidad que implica: “Apostar por este filme fue apostar por vulnerarnos. Sutura toca una fibra incómoda porque expone la paradoja entre dolor y placer, pero en el fondo habla de algo universal: la extraordinaria vulnerabilidad de compartir lo más íntimo y frágil de nuestra existencia”.

Con la coproducción de Michael Rowe —ganador de la Cámara de Oro en Cannes— y el diseño sonoro de LSD Audio, Sutura confirma el giro de Colonna hacia un cine íntimo, experimental y radicalmente humano.

El estreno en Shorts México 2025 marca un nuevo capítulo en el recorrido del filme, que continuará en circuitos internacionales, consolidando a su director como una de las voces más arriesgadas y radicales del panorama mexicano.

cehr