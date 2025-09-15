Detienen a Simon Leviev, ‘El Estafador de Tinder’ | FOTOS

Simon Leviev fue detenido, según se reveló este lunes 15 de septiembre. El hombre también conocido como El Estafador de Tinder, enfrenta acusaciones relacionadas con fraude y falsificación de documentos, de acuerdo con medios internacionales.

Revelan FOTOS de la detención de Simon Leviev

Shimon Hayat o Simon Leviev fue detenido en el aeropuerto de Batumi, en Georgia. Al parecer, su captura era respuesta a una notificación de la Interpol, pero no han dado más detalles al respecto.

The infamous 'Tinder Swindler' Simon Leviev, has been arrested in Georgia by Interpol



Between 2017 and 2019, Leviev allegedly scammed victims across Europe out of approximately $10 million pic.twitter.com/KMJ0huv5JM — Dexerto (@Dexerto) September 15, 2025

El Estafador de Tinder fue condenado a 15 meses de prisión en el año 2019 por los delitos de fraude, falsificación y robo a varias mujeres. Se estima que sus estafas ascenderían a los 10 millones de dólares, realizadas a través de la aplicación de Tinder.

A pesar de ello, el sujeto solo permaneció 5 meses en la cárcel por la pandemia de Covid 19. Se espera que en las próximas horas se den más detalles de su situación legal, pues en el pasado había podido viajar sin problemas.

Además, el sujeto anunció el pasado 6 de septiembre que piensa lanzar libro en donde hablará sobre su verdadera fortuna. Él niega haber estafado a las mujeres y asegura que ganó dinero a través de bitcoins.

“Tinder Swindler” Shimon Yehuda Hayut, alias Simon Leviev, has been arrested at Batumi airport in Georgia on Interpol’s request. pic.twitter.com/juInLGiyNj — Naija (@Naija_PR) September 15, 2025

El caso del Estafador de Tinder

Fue en febrero de 2022 que se estrenó el documental sobre El Estafador de Tinder. A través de las historias de la ciudadana noruega Cecilie Fjellhøy, la sueca Pernilla Sjoholmy la holandesa Ayleen Charlotte, conocemos el turbio método de manipulación del sujeto.

En ese sentido, podemos ver la forma en que el sujeto entraba a las vidas de las mujeres tras conocerlas en Tinder y lograba que ellas le dieran grandes sumas de dinero difíciles de confirmar.

La historia está basada en el reportaje que hizo el diario noruego VG, publicado en febrero de 2019. Si bien negó las acusaciones, en 2011 ya tenía problemas con la justicia, cuando fue acusado de fraude por sustraer y cobrar cheques de personas para las que había trabajado.

Antes de ser arrestado por la policía israelí, escapó a través de la frontera con Jordania con un pasaporte falso y huyó hacia Europa. Después, en Finlandia fue capturado por estafa, tras una denuncia de tres mujeres. Allí fue sentenciado a tres años de prisión.

En 2017 regresó a Israel, donde cambió su nombre de forma legal, de Shimon Yehuda Hayu al de Simon Leviev. Fue entonces que comenzó con sus estafas en Tinder, donde decía ser hijo de un famoso millonario que hizo fortuna gracias a la comercialización de diamantes.