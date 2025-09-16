Así fue la inesperada participación de Robert Redford en Avengers: Endgame

El actor Robert Redford hizo todo tipo de películas en sus 60 años de carrera, convirtiéndose en una leyenda en Hollywood. Una de sus últimas apariciones en el cine antes de su retiro fue su papel en Marvel, donde apareció en dos películas.

De este modo, Robert Redford dio vida al villano de Capitán América: El Soldado del Invierno al interpretar a Alexander Goodwin Pierce, líder de HYDRA que se infiltra en el gobierno de los Estados Unidos. Para sorpresa de muchos, esta no fue su única aparición en el UCM.

De acuerdo con Kevin Feige, el representante del actor fue quien se acercó a ellos para preguntar si habría un papel para él en la secuela de Capitán América, por lo que decidieron darle el rol del villano principal de la película.

Así fue la participación de Robert Redford en Avengers: Endgame

Un detalle que sorprende a muchos es que el histrión jamás repitió un papel en toda su trayectoria, a excepción de cuando formó parte de la saga de películas de superhéroes, pues volvió a su personaje de Alexander Pierce en 2019 con Avengers: Endgame.

Su última aparición en cines fue en la película donde los Vengadores viajan al pasado para recolectar las Piedras del Infinito, en un plan arriesgado para derrotar a Thanos y recuperar a la humanidad que fue reducida en la cinta anterior.

Antes de la película, al actor siempre lo veíamos en la pantalla grande o chica con un personaje completamente nuevo, lo que quiere decir que nunca formó parte de una secuela o continuación hasta Marvel.

Fue además en esta película de acción donde Redford dio por finalizada su carrera en el mundo del entretenimiento, siendo el líder de HYDRA su último personaje antes del retiro, por lo que se trata de una de sus participaciones más importantes, al ser la última.

