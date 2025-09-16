La FOTO de Las Poquianchis en la vida real

El terrible caso de Las Poquianchis llegó a Netflix con una miniserie dirige por Luis Estrada, el hombre quién está detrás de los éxitos cinematográficos como La Ley de Herodes e Infierno y ahora vuelve a retratar a México pero de los años 50 del siglo pasado.

La serie retrata el caso, pero desde la perspectiva del escritor Jorge Ibargüengoitia quién escribió un libro del suceso llamado Las Muertas, título del que toma su nombre la serie, cabe recordar que esta no es la primera vez que Luis Estrada retoma un texto de escritor mexicano para una película, pues la cinta de La Ley de Herodes también está basada en el libro del mismo título del escritor.

¿Quiénes eran Las Poquianchis en la vida real?

Las Poquianchis eran tres hermanas que sus nombre reales eran Delfina, María de Jesús y Luisa González Valenzuela, su caso se volvió famoso porque se destapó que las tres mujeres tenían una red de prostitución y trata de mujeres en los estados de Jalisco y Guanajuato.

TE RECOMENDAMOS: Con IA Cómo hacer la foto con un artista

Durante veinte años decenas de mujeres se dedicaron al comercio sexual eran reclutadas por las hermanas González Valenzuela, quienes las llevaban con distintos métodos para explotarlas sexualmente.

Uno de sus modus operandi era imponerles deudas que solo pagaban trabajando, un modelo que se usaba en la esclavitud. También las secuestraban.

Luego las jóvenes morían y Las Poquianchis las enterraban en sus ranchos en los que operaban, el caso se destapó cuando en 1962, año en el que el gobernador del Estado de Guanajuato puso en práctica las medidas en torno a la prohibición de la prostitución organizada, estipuladas en la Ciudad de México desde el año de 1940.

Aunque las hermanas tenían operando su negocio de manera clandestina, fueron denunciadas a la policía y en 1964 se dio todo un gran proceso legal en el que se descubrieron los asesinatos de las mujeres en los ranchos de Las Poquianchis

¿Cómo eran las Poquianchis en la vida real? Estas son sus FOTOS

El caso acaparó las primeras planas de los medios en esa época y se revelaron imágenes de las tres Poquianchis.

En las imágenes se difundieron en la época se puede ver que eran mujeres que vestían modestamente, cómo mujeres muy recatadas con vestidos largos y negros y velos que les cubrían la cabeza, una de ellas se caracterizaba por fumar constantemente.

En otras de las imágenes que se difundieron en la revista Alarma y que en ese entonces las Poquianchis fueron fotografiadas cuando las detuvieron y hasta cuando estaban tras las rejas.

Las Poquianchis en la portada del Alarma ı Foto: Especial