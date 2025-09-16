La única sobreviviente, una increíble historia de resistencia y ganas de vivir

El nombre de Larisa Savitskaya es conocido en muchas partes del mundo debido a que logró mantenerse con vida en medio de un aparatoso accidente aéreo al aferrarse a un fragmento de la aeronave en la que viajaba y que cayó en la taiga rusa, de la cual buscó salir a base de una gran fuerza de voluntad antes de que el frío, el cansancio y sus heridas acabaran con ella.

Esta historia fue retratada en la película La única sobreviviente, la cual se estrenó recientemente vía streaming y puede verse a través del canal Adrenalina Pura+, disponible en Prime Video y Apple TV+.

En entrevista con La Razón, Larisa habló sobre cómo se siente ver ficcionado en la pantalla un hecho tan relevante en su vida, compartiendo en un principio que “no quería saber nada de esta película, luego le pregunté a mi esposo si creía que me ayudaría y él dijo que sí, entonces es por eso que existe esta película, fue difícil porque en realidad no recuerdo ese episodio de mi vida y tuve que recordar todo lo que había pasado, fue bastante desagradable, pero ahí está la película”.

“Pasé tres noches sola y herida en el bosque, eso se recrea en la película y aunque sí es mi historia lo que está ahí es una ficción cuya función principal es entretener y generar emociones. Por ejemplo, aunque sí escuchaba ruidos de animales cuando estuve ahí en realidad nunca vi qué animales eran y en la película vemos una tigresa que representa a la muerte que literalmente andaba detrás de mí, tengo claro un momento en el que la tigresa se acerca a la cámara, la mira y se va como si me dejara ir” Larisa Savitskaya



La única sobreviviente, disponible vía streaming. ı Foto: Especial

“La actriz que me interpreta y el equipo que hizo la película se esforzaron muchísimo, durante el rodaje noté cómo surgió una amistad entre todos y siento que a partir de esa unión nació algo más que simplemente una película, todos lucían felices por el simple hecho de estar ahí en el rodaje y solo decidí unirme a esa felicidad. Me gustó ver a los actores en acción, el trabajo que hacen es muy difícil y lo hicieron muy bien”, comentó y destacó que “lo importante de esta película es que le guste a quienes la ven”.

Igualmente reveló que cuando pasó el accidente había una cinta sobre una catástrofe, que indirectamente salvó su vida, “es sobre una chica que cae con todo y el avión sobre la jungla, hay un preciso momento en toda esa película que me permitió salvar mi vida, recuerdo que mientras iba cayendo yo pensaba cómo hacerle para que no me doliera el golpe al caer y entonces vi dos sillas, me metí entre ellas y eso me permitió ver la tierra y salvar mi vida, eso se me ocurrió por haber visto esa película”.

“Tal vez vemos este tipo de películas porque necesitamos sentir esa salvación, es como una forma de trabajar con el miedo y claro que siempre es mejor verlo en la pantalla en lugar de que te pase a ti”, agregó.

“Valoro mucho la curiosidad que las personas sienten por mi historia y estoy contenta de que vean una película sobre lo que me pasó”, concluyó.

La única sobreviviente es la historia ficcionada de Larisa Savitskaya. ı Foto: Especial

