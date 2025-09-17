Futurama temporada 13, aún le queda mucho ingenio y sátira animada

Después de ser cancelada en tres ocasiones y pasar por los sellos de Fox y Comedy Central hasta llegar a Hulu, a esta célebre creación animada de Matt Gronenig que logró ganarse un lugar propio más allá de que muy al inicio se le considerara como una mera extensión de Los Simpson, solo puede ser catalogada como una gran sobreviviente.

Por que además de que al regresar en 2023 -estuvo detenida por una década- supo adecuar a nuestros tiempos su concepto satírico futurista gestado a principios de este siglo, a través de episodios cuyo estreno incluso coincidió con eventos de coyuntura convirtiéndose en un inesperado paralelismo, basta mencionar aquel donde ante el afán de su protagonista por consumir todas las series disponibles en las plataformas digitales el robot Bender Bending Rodríguez termina escribiendo las tramas de las mismas, mientras en la realidad estallaba la huelga de guionistas que tenía como consigna el tema del uso de la inteligencia artificial; ahora le dan una muy inteligente continuidad a su comedia y crítica mezclada con nostalgia en un universo insólito de multiculturalidad alienígena, y a sus roles de personaje que encajan a la perfección con el actual y más que necesario reclamo de equidad de género.

La 13ª temporada completa de Futurama ya está disponible en Disney+. pic.twitter.com/DwKOlu2EFF — Disney+ LATAM News | NOT AFFILIATED (@MyDisneyLA) September 16, 2025

Así entonces con esta nueva temporada la relación entre la cíclope mutante Turanga Leela y el buen Philip J. Fry se sigue convulsionando entre las necesidades de ella, una chica siempre empoderada que nunca pierde de vista la trascendencia de los pequeños detalles, y la personalidad de él, quien encarna lo complejo y atropellado del proceso de sensibilización de los modelos de masculinidad, mientras con el transitar de los pasajes se burlan de temas que van del uso de las apps para los escarceos románticos, a las manipuladoras posturas políticas con las que aún hoy en 2025 se enfrenta la inminente debacle climática, y las estrategias comerciales que se abanderan con las a causas altruistas, hasta la tendencia de humanizar a las mascotas.

Claro que además, entre divertidos y alucinantes pasajes Kaijus que apuntan a los complejos de estatura y las prejuiciosas tendencias sociales, inusuales adicciones y teoría de conspiración, el ingrediente científico se mantiene como una de las constantes y aludiendo a los universos alternos entregan uno de los más ingeniosos y elaboradas aventuras donde entre el absurdo se permiten jugar con disertaciones sobre lo comprobable e incomprobable de los números, lo indefinido del cero convertido en una prisión, y el Profesor Farnsworth encontrándose con el mismísimo Georg Cantor, quien se une a la aparición de otras celebridades como Danica Mae McKellar, ex actriz intérprete de Winnie Cooper en la popular serie Los Años Maravillosos, hoy reconocida como escritora de libros especializados en matemáticas.

No hay duda de que la temporada número 13 lanzada en la plataforma de Disney Plus llega para demostrar que a Futurama aún le queda músculo y encanto suficiente tanto para dejar satisfechos a los fans que le mantienen como una obra con cierto aire a objeto de culto, y dejar abierta la posibilidad de enganchar algunos sectores dentro de las nuevas generaciones