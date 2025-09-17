It regresa a cines por el estreno de Bienvenidos a Derry: Fechas y preventa para la película

Se reveló el regreso de It a cines en México. La película de 2017 inspirada en el libro homónimo de Stephen King será reestrenada en la pantalla grande con motivo de la llegada de Bienvenidos a Derry a HBO MAX. La información fue compartida por Warner Bros. y HBO.

Reestreno de It en cines

"Revive el terror. Enfrenta tus miedos. Prepárate para lo que viene“, decía la descripción que revelaba el regreso de It a cines. A continuación, te compartimos todos los detalles y porqué no te puedes perder del payaso Pennywise de vuelta en las salas de cines seleccionados.

Será a partir del 24 de septiembre que podremos ver Eso de regreso en la pantalla grande; sin embargo, su mayor atractivo es sin duda que la cinta vendrá acompañada por un adelanto exclusivo de la nueva serie Bienvenidos a Derry.

It se reestrenará en algunos países como México y Argentina en funciones especiales de cines seleccionados. En ese sentido, se sabe que la preventa comenzará el 18 de septiembre. Te recomendamos consultar la cartelera de tus cines favoritos para revisar si habrá disponibilidad en sus complejos.

¿De qué trata Bienvenidos a Derry?

La historia de la serie se sitúa en 1962, en Derry, el pueblo de Maine. La precuela profundizará en el origen del mal de habita en el pueblo antes de la llegada del Club de los Perdedores. Por lo visto en el avance, la serie promete continuar con el horror sobrenatural que ha caracterizado a la historia a través de los años.

La serie está inspirada en la historia del payaso, pero ocurre varios años antes de los sucesos plasmados en la historia original. Y es que el ser regresa al pueblo aproximadamente cada 27 años, ya que tiene un ciclo de hibernación y alimentación que se repite.

En ese sentido, conocemos lo que ocurrió 27 años antes de lo que vemos en la historia original, con personajes diferentes, pero un mismo mal que los acecha y una ola de violencia y catástrofes en la ciudad que caracterizan la actividad del ente.

Bienvenidos a Derry se estrena el 26 de octubre por HBO MAX, a un mes del reestreno de It en cines.