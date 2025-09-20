Los Jonas Brothers invitan a una pareja de recién casados a bailar una emotiva canción | VIDEO

Kevin, Joe y Nick Jonas, mejor conocidos como Los Jonas Brothers, se volvieron tendencia en redes sociales debido a un gesto inesperado, pero muy emotivo, que tuvieron con una pareja de recién casados. Durante un concierto en Vancouver, Canadá, los cantantes de “Sucker” invitaron a los enamorados a bailar su primera canción como marido y mujer. La escena parecía sacada de una película de Disney.
Los fans de los hermanos expresaron en TikTok su emoción y enviaron sus mejores deseos a la pareja.
Los Jonas Brothers invitan a pareja de recién casados a bailar una emotiva canción | VIDEO
Los Jonas Brothers se presentaron el jueves 18 de septiembre en Vancouver, como parte del JONAS 20: GREETINGS FROM YOUR HOMETOWN TOUR. Entre el público se encontraba una pareja de recién casados que disfrutaban del show.
Los enamorados llamaron la atención de los cantantes y les comentaron que se dirigieron directamente desde su boda al concierto de los Jonas Brothers. Ante este relato, la banda sorprendió a la pareja al invitarla al escenario para compartir su primer baile, mientras interpretaban “When You Look Me in the Eyes”.
“Estos recién casados condujeron directamente desde su boda al concierto de los Jonas Brothers, donde los Jonas Brothers los invitaron a subir al escenario para su primer baile y cantaron ‘When You Look Me in the Eyes’”, se lee en el video.
Además, algunos asistentes del concierto en Vancouver, comentaron en la publicación que Joe Jonas tomó varias fotos de los novios con una pequeña cámara proporcionada por la pareja. Incluso, algunos fans llamaron al cantante “the camera man”.
Algunos comentarios fueron:
- “Necesito ver cómo resultaron las fotos del fotógrafo Joe”
- “Me encanta que realmente bailaran con todo su corazón como si fueran solo ellos también... Rezo para que tengan muchos años felices y prósperos”
- “Literalmente, les dirán a sus hijos que los Jonas Brothers cantaron para ellos en su primer baile”
- "¿Imagina hacer tu primer baile EN EL ESCENARIO, CON LOS JONAS BROTHERS?"
Los Jonas Brothers continúan de gira por las siguientes ciudades:
- 20 de septiembre: Portland, OR
- 22 de septiembre: Seattle, WA
- 25 de septiembre: San Francisco, CA
- 26 de septiembre: Sacramento, CA
- 27 de septiembre: Anaheim, CA
- 28 de septiembre: Phoenix, AZ
- 30 de septiembre: Albuquerque, NM
- 2 de octubre: Denver, CO
- 4 de octubre: Omaha, NE
- 5 de octubre: Des Moines, IA
- 6 de octubre: Omaha, NE
- 7 de octubre: Kansas City, MO
- 8 de octubre: St. Louis, MO
- 10 de octubre: St. Paul, MN
- 12 de octubre: Milwaukee, WI
- 14 de octubre: Nashville, TN