Acusan a Jezzini de copiarle a Mr Fantasy y fracasar: ‘Hasta la canción es parecida’

Jezzini pasó de ser uno de los creadores de contenido mexicanos más queridos a uno de los más polémicos después de haber lanzado su carrera musical tras generar preocupación entre sus seguidores por desaparecer. Ahora, en redes sociales lo señalan de haberle copiado a Mr Fantasy.

¿Jezzini le copió a Mr Fantasy?

En redes sociales, han relacionado el caso de Jezzini con Mr Fantasy, pues ambos son celebridades reconocidas que formaron un alter ego para buscar una carrera musical, con importantes diferencias que para muchos, fue clave para que uno fracasara y el otro no.

Fue a mediados de agosto que el influencer desapareció tras dejar algunos mensajes extraños y desató preocupación entre sus seguidores sobre la salud mental, para después aparecer como Zzini con una canción, lo que dejó ver que todo fue una estrategia de marketing.

Esto generó críticas en redes sociales. Algunos aseguran que el problema radica en que el personaje que conocían desapareció por completo, incluso en las redes sociales oficiales del mismo, para ser sustituido por otro con el que no existe una conexión real.

La audiencia nota parecido en como ambos utilizan una peluca negra con fleco y corte bob, además de lucir atuendos diferentes a lo común y finalmente, señalan que la canción ‘Mr Fantasy’ tiene el mismo ritmo de ‘Big Bang[er]’ de Zzini.

Por ello, en redes sociales surgen comentarios como los siguientes:

“Mismo beat”.

"Pensó que sería el nuevo Mr. Fantasy y se parece más a Chico Che“.

“La diferencia es que KJ Apa no esta usando su misma plataforma y de verdad creo un alter ego".

“Hasta la canción es parecida”.

“Ni siquiera es original con su performance”.

O sea que lo que quiso hacer Jezzini fue una copia de Mr. fantasy pero no le salió? O sea, le copió KJ Apa de tener un alter ego músico con peluca 😐.

No quería escribir nada al respecto xq seguro sí está en crisis pero esto está suuuuper raro. pic.twitter.com/E5XfWAGxQY — andrea (@andrearendon__) September 12, 2025

¿Quién es Mr Fantasy?

Mr Fantasy apareció en redes sociales hace varios meses. Llamó la atención por llevar el cabello largo, tener un sentido muy peculiar de la moda y sus extraños pero divertidos videos que lo hicieron ganar una base fuerte de seguidores en poco tiempo.

Después, el creador de contenido comenzó a lanzar música, que fue bien recibida por la audiencia. Ante esto, mucha gente en el público ha logrado reconocer al personaje como el actor KJ Appa, famoso por su personaje como Archie en Riverdale.

Si bien Mr Fantasy no ha confirmado que realmente sea KJ Appa, el público ha notado que es así gracias a sus tatuajes y otros detalles estéticos que destacaron a pesar de la transformación física del histrión para formar de cero al cantante, algo que Jezzini no consiguió replicar.