El influencer Jezzini, ahora ZZINI, ha generado polémica en las últimas semanas, pues desapareció de redes sociales y eliminó su contenido, preocupando a sus fans. Hace unos días el regio regresó al mundo del espectáculo completamente cambiado y se presentó como cantante; desató críticas por jugar con un tema delicado como lo es la salud mental.

Este jueves, el también actor ofreció disculpas al público, a su familia y a su equipo por su aislamiento mediante un comunicado. Además, aseguró que todo se trató de un performance. Sin embargo, en redes sociales aseguran que “le echa la culpa a la gente” y que aplica “el clásico: cotorrea, era broma”.

Jezzini se disculpa por su falsa desaparición y reclaman que no entendieron su proyecto: ‘Pensé que teníamos un pacto’

Tras recibir fuertes críticas en redes, Jezzini compartió este jueves un nuevo comunicado en el que explicó que creó el proyecto ZZINI como una exploración personal e introspectiva, pero también con un enfoque artístico. Señaló que llevaba varios meses en terapia reflexionando sobre los aspectos que más rechaza de sí mismo, especialmente sobre el “monstruo” interior que lo habita, así como sobre la mejor versión de quien puede llegar a ser.

“¿Y si mi ‘mejor versión’ es el monstruo que cargo por dentro? ZZINI tenía como intención inicial ser un alter ego chistoso exagerado, satírico de una estrella del pop… hasta que las cosas no empezaron a ir tan bien en mi cabeza”, expresó.

Además, reveló que quería dejar de ser percibido como alguien gracioso, por lo que optó por mostrar su parte más rara. “Quise presentarte a un freak. A un monstruo en televisión nacional donde las pieles jamás tienen cráteres como la luna”, continuó Jezzini.

Comunicado publicado por Jezzini ı Foto: IG @zzzzzzzzzzzini

“Ya no sé ni qué decirte ahora que te dije todo. Qué aburrido es prender las luces del teatro. Te pido una disculpa por vivir así. Le quiero pedir disculpas también a mi equipo por lo de Venga la Alegría y pedirle disculpas a Venga la Alegría. No mentí cuando les dije que el episodio de Katy Perry me encantó. También le quiero pedir disculpas a mi familia por aislarme así”, agregó a su declaración.

Añadió que su proyecto musical está planeado en tres actos, o sea, tres canciones, y que al final daría un show en el Parque México, sin embargo, el evento podría posponerse tras la controversia que originó en redes la estrategia de marketing.