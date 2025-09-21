La entrega de los Premios Ariel es una de las ceremonias más distinguidas en el ámbito del cine mexicano, pues la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) reconoce a las mejores producciones y participaciones de la industria nacional. Este 2025 se llevó a cabo la 67ª edición en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco.
Los filmes más destacados fueron No nos moverán, La cocina y Pedro Páramo, pues se llevaron a casa varias estatuillas.
Durante la ceremonia, también se rindió homenaje y se reconoció la trayectoria de quienes han dejado huella en el cine nacional con el llamado Ariel de Oro. Las galardonadas de este año fueron las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere.
Historia del sonido de la película No nos moverán
Además, se reconoció la importancia del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.
Uno de los momentos más significativos del evento fue el discurso de agradecimiento de Luisa Huertas, quien ganó el Ariel a Mejor Actriz por No nos moverán. En su participación dedicó el premio a las Madres Buscadoras y a las personas desaparecidas de México.
Del mismo modo, Raúl Briones, ganador del Ariel a Mejor Actor por La cocina, durante su participación expresó su solidaridad con Palestina y se pronunció en contra de las políticas migratorias de Donald Trump.
Lista de ganadores de los Premios Ariel 2025
A continuación, te compartimos la lista completa de las y los ganadores de los Premios Ariel 2025:
Mejor Actriz
- Luisa Huertas. No nos moverán
Mejor Actor
- Raúl Briones. La cocina
Mejor Coactuación Femenina
- Yadira Pérez Esteban. Sujo
Mejor Coactuación Masculina
- Héctor Kotsifakis. Pedro Páramo
Revelación Actoral
- José Alberto Patiño. No nos moverán
Mejor Cortometraje Animado
- Fulgores. Dir. Andrés Palma Celorio
Mejor Cortometraje Documental
- Anónima inmensidad. Dir. Paulina del Paso
Mejor Cortometraje de Ficción
- La cascada. Dir. Pablo Delgado
Mejor Diseño de Arte
- Carlos Y. Jacques, Eugenio Caballero. Pedro Páramo
Mejor Edición
- Yibrán Asuad. La cocina
Mejores Efectos Especiales
- Alejandro Vázquez. Pedro Páramo
Mejores Efectos Visuales
- Marco Maldonado. Pedro Páramo
Mejor Fotografía
- Rodrigo Prieto, Nicolás Aguilar. Pedro Páramo
Mejor Maquillaje
- Lucy Betancourt. Pedro Páramo
Mejor Música Original
- Tomás Barreiro. La cocina
Mejor Sonido
- Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht. La cocina
Mejor Vestuario
- Anna Terrazas. Pedro Páramo
Mejor Guion Adaptado
- Alonso Ruizpalacios. La cocina
Mejor Guion Original
- Pierre Saint Martin, Iker Compean Leroux. No nos moverán
Mejor Largometraje Animado
- Uma y Haggen Princesa y Vikingo. Dir. Benito Fernández Martínez
Mejor Largometraje Documental
- Tratado de invisibilidad. Dir. Luciana Kaplan
Mejor Ópera Prima
- No nos moverán. Dir. Pierre Saint Martin
Mejor Película Iberoamericana
- El Jockey (Argentina). Dir. Luis Ortega
Mejor Dirección
- Astrid Rondero, Fernanda Valadez. Sujo
Mejor Película
- Sujo