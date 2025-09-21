Es la 67ª edición

Lista de ganadores de los Premios Ariel 2025

La ceremonia se realizó en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta; conoce a lo mejor del cine mexicano

Premios Ariel 2025
Premios Ariel 2025 Foto: IG @academiacinemx
Martha Díaz

La entrega de los Premios Ariel es una de las ceremonias más distinguidas en el ámbito del cine mexicano, pues la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) reconoce a las mejores producciones y participaciones de la industria nacional. Este 2025 se llevó a cabo la 67ª edición en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco.

Los filmes más destacados fueron No nos moverán, La cocina y Pedro Páramo, pues se llevaron a casa varias estatuillas.

Durante la ceremonia, también se rindió homenaje y se reconoció la trayectoria de quienes han dejado huella en el cine nacional con el llamado Ariel de Oro. Las galardonadas de este año fueron las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere.

Además, se reconoció la importancia del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

Uno de los momentos más significativos del evento fue el discurso de agradecimiento de Luisa Huertas, quien ganó el Ariel a Mejor Actriz por No nos moverán. En su participación dedicó el premio a las Madres Buscadoras y a las personas desaparecidas de México.

Del mismo modo, Raúl Briones, ganador del Ariel a Mejor Actor por La cocina, durante su participación expresó su solidaridad con Palestina y se pronunció en contra de las políticas migratorias de Donald Trump.

Lista de ganadores de los Premios Ariel 2025

A continuación, te compartimos la lista completa de las y los ganadores de los Premios Ariel 2025:

Mejor Actriz

  • Luisa Huertas. No nos moverán

Mejor Actor

  • Raúl Briones. La cocina

Mejor Coactuación Femenina

  • Yadira Pérez Esteban. Sujo

Mejor Coactuación Masculina

  • Héctor Kotsifakis. Pedro Páramo

Revelación Actoral

  • José Alberto Patiño. No nos moverán

Mejor Cortometraje Animado

  • Fulgores. Dir. Andrés Palma Celorio

Mejor Cortometraje Documental

  • Anónima inmensidad. Dir. Paulina del Paso

Mejor Cortometraje de Ficción

  • La cascada. Dir. Pablo Delgado

Mejor Diseño de Arte

  • Carlos Y. Jacques, Eugenio Caballero. Pedro Páramo

Mejor Edición

  • Yibrán Asuad. La cocina

Mejores Efectos Especiales

  • Alejandro Vázquez. Pedro Páramo

Mejores Efectos Visuales

  • Marco Maldonado. Pedro Páramo

Mejor Fotografía

  • Rodrigo Prieto, Nicolás Aguilar. Pedro Páramo

Mejor Maquillaje

  • Lucy Betancourt. Pedro Páramo

Mejor Música Original

  • Tomás Barreiro. La cocina

Mejor Sonido

  • Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht. La cocina

Mejor Vestuario

  • Anna Terrazas. Pedro Páramo

Mejor Guion Adaptado

  • Alonso Ruizpalacios. La cocina

Mejor Guion Original

  • Pierre Saint Martin, Iker Compean Leroux. No nos moverán

Mejor Largometraje Animado

  • Uma y Haggen Princesa y Vikingo. Dir. Benito Fernández Martínez

Mejor Largometraje Documental

  • Tratado de invisibilidad. Dir. Luciana Kaplan

Mejor Ópera Prima

  • No nos moverán. Dir. Pierre Saint Martin

Mejor Película Iberoamericana

  • El Jockey (Argentina). Dir. Luis Ortega

Mejor Dirección

  • Astrid Rondero, Fernanda Valadez. Sujo

Mejor Película

  • Sujo
