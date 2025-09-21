La entrega de los Premios Ariel es una de las ceremonias más distinguidas en el ámbito del cine mexicano, pues la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) reconoce a las mejores producciones y participaciones de la industria nacional. Este 2025 se llevó a cabo la 67ª edición en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco.

Los filmes más destacados fueron No nos moverán, La cocina y Pedro Páramo, pues se llevaron a casa varias estatuillas.

Durante la ceremonia, también se rindió homenaje y se reconoció la trayectoria de quienes han dejado huella en el cine nacional con el llamado Ariel de Oro. Las galardonadas de este año fueron las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere.

Además, se reconoció la importancia del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

Uno de los momentos más significativos del evento fue el discurso de agradecimiento de Luisa Huertas, quien ganó el Ariel a Mejor Actriz por No nos moverán. En su participación dedicó el premio a las Madres Buscadoras y a las personas desaparecidas de México.

Luisa Huertas gana el Ariel 2025 a Mejor Actriz por No Nos Moverán. En su emotivo discurso, Huertas agradeció a la Academia, al equipo de la película, al reparto, al crew y a su familia, destacando la generosidad de su hija y la alegría de su nieta Victoria.



Dedicó el premio a las Madres Buscadoras y a las personas desaparecidas de México.

Del mismo modo, Raúl Briones, ganador del Ariel a Mejor Actor por La cocina, durante su participación expresó su solidaridad con Palestina y se pronunció en contra de las políticas migratorias de Donald Trump.

Lista de ganadores de los Premios Ariel 2025

A continuación, te compartimos la lista completa de las y los ganadores de los Premios Ariel 2025:

Mejor Actriz

Luisa Huertas. No nos moverán

Mejor Actor

Raúl Briones. La cocina

Mejor Coactuación Femenina

Yadira Pérez Esteban. Sujo

Mejor Coactuación Masculina

Héctor Kotsifakis. Pedro Páramo

Revelación Actoral

José Alberto Patiño. No nos moverán

Mejor Cortometraje Animado

Fulgores. Dir. Andrés Palma Celorio

Mejor Cortometraje Documental

Anónima inmensidad. Dir. Paulina del Paso

Mejor Cortometraje de Ficción

La cascada. Dir. Pablo Delgado

Mejor Diseño de Arte

Carlos Y. Jacques, Eugenio Caballero. Pedro Páramo

Mejor Edición

Yibrán Asuad. La cocina

Mejores Efectos Especiales

Alejandro Vázquez. Pedro Páramo

Mejores Efectos Visuales

Marco Maldonado. Pedro Páramo

Mejor Fotografía

Rodrigo Prieto, Nicolás Aguilar. Pedro Páramo

Mejor Maquillaje

Lucy Betancourt. Pedro Páramo

Mejor Música Original

Tomás Barreiro. La cocina

Mejor Sonido

Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht. La cocina

Mejor Vestuario

Anna Terrazas. Pedro Páramo

Mejor Guion Adaptado

Alonso Ruizpalacios. La cocina

Mejor Guion Original

Pierre Saint Martin, Iker Compean Leroux. No nos moverán

Mejor Largometraje Animado

Uma y Haggen Princesa y Vikingo. Dir. Benito Fernández Martínez

Mejor Largometraje Documental

Tratado de invisibilidad. Dir. Luciana Kaplan

Mejor Ópera Prima

No nos moverán. Dir. Pierre Saint Martin

Mejor Película Iberoamericana

El Jockey (Argentina). Dir. Luis Ortega

Mejor Dirección

Astrid Rondero, Fernanda Valadez. Sujo

Mejor Película

Sujo

Y el Ariel a Mejor Película es para… pic.twitter.com/zqluncwY1c — AMACC (@AcademiaCineMx) September 21, 2025