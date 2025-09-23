El actor Roberto Romano, un historial de conflicto y hasta demanda

Roberto Romano, actor reconocido por su participación en el reality show ‘La Casa de los Famosos’, fue demandado por su primo por 3 millones de pesos por daño moral.

De acuerdo con información en poder de este diario, el primo del actor interpuso la demanda en el 2022, sin embargo, por ahora se desconoce si el proceso legal continúa o fue desechado.

Según trasciende que el conflicto legal habría generado problemas en la relación del histrión con el resto de su familia.

TE RECOMENDAMOS: Atención fans de Ghost Ghost cancela concierto de hoy 23 de septiembre por intoxicación de Tobias Forge

Se menciona que el actor no ha logrado ser emplazado, ya que se mantiene ilocalizable. Por este motivo, ya existe una petición para citar al famoso a través de edictos, es decir, un escrito que se coloca en lugares públicos y que suele utilizarse en aquellas personas que evaden la justicia al esconder. Sin embargo, de momento harían falta informes sobre el domicilio del mismo.

El historial de conflictos de Roberto Romano

Si bien Romano ha buscado destacar a través de los años por su participación en el mundo del entretenimiento, su carrera se ha visto opacada por una variedad de escándalos que lo han convertido en un personaje polémico de la farándula mexicana.

Tras ganar fama en producciones como ‘Teresa’, ‘La fuerza del destino’ y ‘El bienamado’, su imagen ha quedado marcada por conflictos con otras personalidades públicas, sobre todo porque en el pasado, ha sido señalado de mantener conductas agresivas y realizar comentarios misóginos, lo que habría provocado que fuera vetado de las telenovelas mexicanas.

Al actor se le ha acusado en el pasado de utilizar insultos clasistas, racistas y misóginos contra la expareja de un familiar, a quien habría atacado en una conversación filtrada en el año 2020, la cual él negó con un estudio pericial que destacaba que los mensajes de texto exhibidos no venían de su teléfono celular.

Anteriormente, Romano también tuvo una relación con Alicia Machado, con quien participó en ‘La Casa de los Famosos’. La relación desató controversia cuando comenzaron a circular los rumores de que le era infiel a la actriz, por una fotografías que circulaban donde él era captado besando a otra mujer.

Se destapó también un episodio de violencia en el año 2010 en el Estadio Nemesio Díez, donde el histrión habría soltado un puñetazo contra un elemento de seguridad del inmueble que no le permitió pasar al palco donde se encontraba con sus amigos después de haber terminado el partido.

Además, tras una búsqueda de sus antecedentes, se reportó un daño a propiedad ajena el 24 de marzo del 2010 en Guanajuato, así como que fue remitido a la Comisaría Municipal de Toluca de Lerdo por alterar el orden público y la moral el 31 de diciembre del mismo año, tras “alterar e insultar a su mamá con palabras obscenas” mientras se encontraba dentro del domicilio.

A pesar de ello, Romano sigue buscando oportunidades de trabajar en el extranjero, siendo su más reciente proyecto el de la telenovela colombiana ‘La hija del mariachi’. Asimismo, a través de redes sociales comparte detalles de sus viajes por ciudades como Miami, Boston y Nueva York, donde busca nuevas oportunidades laborales.

La demanda por daño moral de un primo en contra de Roberto Romano podría implicar un bache más en la carrera del actor mexicano.