La noche del martes 23 de septiembre, se dio a conocer la detención del modelo y conductor de televisión Edson Cisneros, popularmente conocido como El Chucky. La noticia fue confirmada por el reality show Mitad y Mitad, programa en el que él participaba actualmente.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el equipo del programa emitió un comunicado en el que informó que El Chucky fue arrestado en el estado de Nuevo León por presuntas faltas a la moral.

Detienen al conductor Edson Cisneros ‘El Chucky’, ¿qué hizo?

“A nuestra audiencia y medios de comunicación: Hemos tenido conocimiento de que Edson (Chuky) protagonista del reality show ‘Mitad y Mitad’, fue detenido recientemente por presuntas faltas a la moral“, inicia el texto.

Además, la producción del programa de Multimedios dejó en claro que no tenían nada que ver con las acciones del conductor.

“Desde la producción de ‘Mitad y Mitad’, queremos dejar en claro que desaprobamos tajantemente cualquier acto indebido que vaya en contra de nuestros principios y valores. Nos deslindamos completamente de las acciones personales del protagonista, los cuales no representan ni reflejan la visión ni la misión de este proyecto televisivo”, se expresó.

Sobre el caso y la situación jurídica en la que se encuentra su colaborador, aseguraron que no tienen información, pero que comunicarán a los fans del programa cualquier avance.

“Por el momento, no contamos con información suficiente sobre la situación legal en curso, ni sobre las posibles implicaciones que esto pueda tener en el desarrolla o la gran final del programa y la participación de Edson (Chuky) en la misma. Comunicaremos cualquier novedad en cuanto tengamos información oficial y verificada”, continúan.

“Agradecemos su comprensión y el respeto hacia el proceso, reiterando nuestro compromiso con una producción responsable, ética y transparente”, finaliza el comunicado.

Comunicado de la producción de ‘Mitad y Mitad’ sobre la detención de Edson Cisneros ı Foto: IG @mitadymitadtv

¿Quién es Edson Cisneros El Chuky?

Edson Cisneros Roja, conocido en el medio televisivo como El Chucky, es un reconocido modelo y conductor que ganó popularidad gracias a su participación en el programa Es Show. Actualmente forma parte del reality Mitad y Mitad.

En redes sociales como Instagram acumula alrededor de 10 mil seguidores, donde suele compartir contenido vinculado a su trabajo en la televisión y algunas rutinas de ejercicio, pues es aficionado al gimnasio. Según información recabada de dicha red, en ocasiones realiza bailes eróticos para despedidas de solteras o cumpleaños como parte de su trabajo con el grupo Los meseros más virales.