Rihanna se convierte en madre por tercera vez con A$AP Rocky y lo revela con tierna FOTO

Rihanna se ha convertido en madre por tercera vez junto al rapero A$AP Rocky. La propia artista fue quien confirmó el nacimiento de su tercer bebé a través de una tierna publicación donde compartió la primera foto de su hija.

Rihanna comparte el nacimiento de su hija

A través de su cuenta de Instagram, Rihanna publicó una foto con la que dio a conocer el nacimiento de su tercer bebé y primera hija mujer. "Rocki Irish Mayers", la presentó a sus seguidores y dio a conocer que nació el 13 de septiembre del 2025.

Rihanna comparte el nacimiento de su hija ı Foto: IG: @badgalriri

En la primera foto, podemos ver a la artista en una cama mirando a su hija mientras la sostiene en brazos y se encuentra cubierta por una colcha color rosa. Podemos ver que la originaria de Barbados llega un collar dorado y un reloj con detalles rosados, así como el pelo peinado de lado.

La segunda foto son unos pequeños zapatitos de bebé con lazos, simulando los zapatos de ballet que usan quienes practican dicha disciplina, ¿será que la pequeña será una bailarina en el futuro?

El público en redes sociales celebró el nacimiento de la primera hija de Rihanna con mensajes positivos como los siguientes:

“Al fin una niña”.

“Hermosa muñeca, felicidades bebé”.

“Felicidades mamá”.

“Estoy tan feliz de esta hermosa noticia”.

Los embarazos de Rihanna

Fue en la MET Gala 2025 que Rihanna dio a conocer su embarazo. La empresaria sorprendió al mundo al aparecer con un vientre desarrollado, revelando así que se encontraba en la dulce espera. Ahora, en el mes de septiembre, nació la nueva hija de la famosa con A$AP Rocky.

En momentos anteriores, la intérprete de ‘Umbrella’ había utilizado grandes eventos como una manera de dar a conocer sus embarazos, como ocurrió en el Super Bowl 2023, donde durante su presentación mostró su figura gestante.

Rihanna luce su embarazo en la MET Gala 2025. ı Foto: Invision

En el pasado, la cantante ha mencionado que le gustaría tener tres o cuatro hijos, por lo que es probable que en el futuro la podamos ver nuevamente en la espera de un nuevo integrante de la familia junto con su esposo. Por su parte, su esposo ha confesado que le gustaría una familia numerosa.

Rihanna tiene un total de tres hijos. El primero, RZA, nació el 13 de mayo del 2022 y el segundo, Riot, llegó al mundo el 3 de agosto de 2023. Ahora, la familia de Rihanna y A$AP Rocky recibieron a la primera niña.