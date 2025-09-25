La lamentable noticia del fallecimiento de la modelo Mia Molina en El Paso Texas, como resultado de un tiroteo, se dio a conocer el miércoles. Aunque inicialmente los informes oficiales solo mencionaban una persona muerta y tres heridos, conforme avanzaron las horas se esclarecieron los hechos y se reveló que se trataba de Mia.

La propia agencia El Paso Fashion Week fue quien confirmó que la joven modelo, ampliamente reconocida en el ámbito local, era una de las víctimas mortales del trágico suceso.

¿Cómo fue el tiroteo en El Paso, Texas, donde murió Mia Molina?

De acuerdo con información de FOX News, el tiroteo tuvo lugar en el centro de El Paso, Texas, el miércoles por la tarde. Se sabe que tres personas murieron y una persona fue hospitalizada. Quienes murieron fueron identificados como Mia Molina, de 21 años, Victoria Whitman, de 27 años, y el presunto responsable del tiroteo, Uriel Ontiveros, de 28 años.

De acuerdo con lo publicado por Mia, Uriel era su novio. En el perfil de Instagram de la modelo hay varias fotografías donde aparecen juntos.

La persona herida es un hombre de 59 años que permanece en estado crítico y no se dio a conocer su identidad aún.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 2 p.m. en 1000 N. Raynor. Los oficiales encontraron a cuatro personas con heridas de bala cuando llegaron a la escena, mismas a quienes les proporcionaron primeros auxilios en la escena y fueron trasladadas al hospital.

De acuerdo con datos de la investigación preliminar, parece que el delincuente, Ontiveros, tenía una herida de bala autoinfligida después de disparar a las 3 víctimas.

La primera víctima fue identificada como la modelo Mia Molina, según el director de la Semana de la Moda de El Paso, Roberto Chávez, quien dijo que era una ex Top Model USA. Además, declaró que la joven se estaba preparando para participar en la Semana de la Moda de El Paso en noviembre.

¿Quién es Mia Molina, la modelo que falleció en un tiroteo en El Paso, Texas?

Mia Molina era originaria de El Paso, Texas, que tenía entre 21 y 22 años. Se coronó como Top Model USA 2022 y actualmente se estaba preparando para participar en la Semana de la Moda de El Paso, en noviembre.

De acuerdo con información obtenida a través de su cuenta de Instagram, la joven era fundadora de Cars & Canines, una asociación encargada de promover la adopción de perros entre los aficionados de los autos.