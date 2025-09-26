Vinculan a Pepillo Origel con Rodolfo Reus Medina, ligado al narcotráfico y lavado de dinero; él reacciona

El comunicador Pepillo Origel, cuyo nombre real es Juan José Origel, se encuentra en el ojo del huracán tras darse a conocer que supuestamente estaría ligado con Rodolfo Reus Medina, un empresario acusado por lavado de dinero, nexos con el crimen organizado y huachicol fiscal.

Mientras que en redes sociales surgieron decenas de comentarios en torno a la supuesta relación entre Pepillo Origel y Rodolfo Reus Medina, el periodista ya ha reaccionado a la polémica y negó de manera rotunda cualquier incriminación que pueda surgir en su contra.

Pepillo Origel podría ser investigado, por la FGR por lavado de dinero y huachicol fiscal, por su relacion estrecha con el abogado Rodolfo Reus Medina, que esta acusado por cobrar 10 millones a cada uno de empresarios huachicoleros, según para librarlos de la cárcel. pic.twitter.com/adU8rLQ6Ql — 🎀 𝒜𝒟𝐸𝐿𝐼𝒯𝒜 🎀 (@laadelita3) September 26, 2025

Y es que fue a través de redes sociales que se popularizó una imagen en la que podemos ver al famoso en compañía del abogado. Se trata de una imagen en la que ambos se encuentran de vacaciones en un lujoso viaje a Europa y más imágenes que revelan una aparente cercanía.

Pepillo Origel reacciona a polémica por relación con Rodolfo Reus

Se especula que Origel podría ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su cercanía con el sujeto que hace poco fue señalado como parte del ‘huachicol fiscal’, una red de contrabando e importación ilegal de combustible.

Los rumores señalan a Pepillo de que habría recibido beneficios económicos en los últimos cinco años por su amistad con el empresario y su círculo cercano, sin mencionar las presuntas inversiones en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Por su parte, en un encuentro con los medios, el comunicador respondió visiblemente incómodo a los rumores. “Ay, no es cierto. Yo no sé nada de esto. Nada, ¿Quién sacó esto?“, cuestionó”.

¿Quién es Rodolfo Reus y qué hizo?

Rodolfo Reus Medina es un empresario que fue señalado en el pasado por presuntos vínculos con el crimen organizado. Además, ha sido mencionado en casos relacionados al huachicol fiscal y operaciones financieras sospechosas que derivaron en acusaciones por lavado de dinero.

Hace poco negó estar implicado en el caso del huachicol fiscal y dijo que tampoco tiene relación con las personas implicadas. Sin embargo, se menciona que el hombre habría realizado un pago por 10 millones de pesos para liberar a 14 detenidos por el caso.

Por su parte, Pepillo Origel ha negado de manera contundente el tener alguna relación, amistosa o sentimental, con Reus Medina.