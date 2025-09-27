Reportan liberación de Angie Miller, pareja de B-King, por falta de pruebas sobre presunto homicidio

La creadora de contenido venezolana, Angélica Torrini, conocida como Angie Miller, habría sido liberada tras su detención del martes en México, como parte de las investigaciones sobre el hallazgo sin vida de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, después de que se declarara falta de pruebas que la involucraran.

Medios nacionales reportaron que la creadora de contenido fue liberada la tarde del viernes, mismo día que se informó su detención, después de autoridades capitalinas encontraran que no había pruebas suficientes para vincularla con el caso .

Torrini León, supuesta pareja sentimental de B-King, uno de los músicos hallados sin vida, habría sido señalada por su presunta participación en el delito de doble homicidio contra el citado cantante y el compañero de éste, Regio Clown.

#ÚLTIMAHORA🚨I Detienen a la actriz venezolana Angie Miller en #México.



⚠️La actriz y creadora de contenido para adultos, fue detenida como parte de las investigaciones por su posible participación en el asesinato de los músicos colombianos B-King y Regio Clown.#Bking… pic.twitter.com/A18hIfXmz4 — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 26, 2025

El viernes, el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mostraba una ficha de detención a nombre de la creadora de contenido. Ahora, la búsqueda en el sitio web no arroja ningún resultado.

Sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado que Angie Miller ha sido liberada, y se mantiene como un reporte extraoficial.

Angie Miller es presunta pareja sentimental del músico hallado sin vida, B-King. ı Foto: IG @soyangiemilleroficial_

Antes de que se reportara su detención, el viernes, la creadora de contenido se encontraba en calidad de no localizada, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había emitido una ficha para su localización.

Lo anterior había ocurrido tan solo unos días después de que los cuerpos de B-King y Regio Clown fueran hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán, Estado de México. Con este hallazgo, se confirmó la muerte de los músicos, tras días en calidad de no localizados, y se inició la investigación bajo la hipótesis de homicidio.

La creadora de contenido había sido reportada desaparecida. ı Foto: Fiscalía de la CDMX

El caso llamó la atención de la comunidad internacional después de que Gustavo Petro, presidente de Colombia, de donde eran originarios los músicos, solicitara la intervención del Gobierno mexicano para localizar a sus connacionales.

Petro Urrego denunció que los artistas fueron vistos por última vez en el norte del país, si bien reportes de medios apuntan a que la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue en Polanco, Ciudad de México.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum respondió a la solicitud de su homólogo colombiano al asegurar que autoridades federales y capitalinas habían iniciado una investigación para localizar y, en su caso, esclarecer la desaparición de los músicos.

