Isla de las Estrellas 2025: Fechas y artistas para las Fiestas del Sol en Mexicali

El pasado 26 de septiembre iniciaron las Fiestas del Sol en Mexicali, una de las mejores oportunidades de disfrutar de algunos de los artistas más queridos a nivel nacional en la Isla de las Estrellas.
La Isla de las Estrellas es un escenario dentro de la feria totalmente gratis donde se presentan artistas locales, nacionales e internacionales, aquí se dan cita miles de mexicalenses en familia o con amigos para disfrutar de todos los shows.
Las primeras presentaciones estuvieron a cargo de Bronco, Grupo Selectivo y El Malilla del 26 al 28 de septiembre, pero habrán más bandas en los días siguientes que son:
Esta vez, no hay perdón, ¿Dónde ver el drama completo?
- 29 de Septiembre - Los Terricolas
- 30 de Septiembre - Miel San Marcos
- 01 de Octubre - Lasso
- 02 de Octubre - Porter e Insite
- 03 de Octubre - Molotov
- 04 de Octubre - Victor Mendivil
- 05 de Octubre - Jesse & Joy
- 06 de Octubre - Bodas Colectivas
- 07 de Octubre - Los Chavalitos
- 08 de Octubre- Aterciopelados
- 09 de Octubre - Su Majestad La Brissa
- 10 de Octubre - Grupo Clasificado
- 11 de Octubre - Mi banda El Mexicano
- 12 de Octubre - Santa Fe Klan
Los boletos para la Isla de las Estrellas no tiene costo para los visitantes a las Fiestas del sol, pues el mismo está cubierto con el precio de la entrada a la feria, que ronda entre los 60 pesos mexicanos.
Asimismo, hay promociones como la de este lunes 29 de septiembre, cuando la entrada para la feria es completamente gratuita. Los boletos VIP se pueden adquirir en el siguiente LINK.