Isla de las Estrellas 2025: Fechas y artistas para las Fiestas del Sol en Mexicali

El pasado 26 de septiembre iniciaron las Fiestas del Sol en Mexicali, una de las mejores oportunidades de disfrutar de algunos de los artistas más queridos a nivel nacional en la Isla de las Estrellas.

La Isla de las Estrellas es un escenario dentro de la feria totalmente gratis donde se presentan artistas locales, nacionales e internacionales, aquí se dan cita miles de mexicalenses en familia o con amigos para disfrutar de todos los shows.

Las primeras presentaciones estuvieron a cargo de Bronco, Grupo Selectivo y El Malilla del 26 al 28 de septiembre, pero habrán más bandas en los días siguientes que son:

29 de Septiembre - Los Terricolas

30 de Septiembre - Miel San Marcos

01 de Octubre - Lasso

02 de Octubre - Porter e Insite

03 de Octubre - Molotov

04 de Octubre - Victor Mendivil

05 de Octubre - Jesse & Joy

06 de Octubre - Bodas Colectivas

07 de Octubre - Los Chavalitos

08 de Octubre- Aterciopelados

09 de Octubre - Su Majestad La Brissa

10 de Octubre - Grupo Clasificado

11 de Octubre - Mi banda El Mexicano

12 de Octubre - Santa Fe Klan

Los boletos para la Isla de las Estrellas no tiene costo para los visitantes a las Fiestas del sol, pues el mismo está cubierto con el precio de la entrada a la feria, que ronda entre los 60 pesos mexicanos.

Asimismo, hay promociones como la de este lunes 29 de septiembre, cuando la entrada para la feria es completamente gratuita. Los boletos VIP se pueden adquirir en el siguiente LINK.